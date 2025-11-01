VIDEO Cine sunt „Spărgătorii de semințe” și de ce cântă despre realitățile din comunism/ „Proiectul a pornit din dorința de implicare socială eficientă, dar și din dorința de reîntoarcere la normalitate”

„Spărgătorii de semințe” este o trupă care s-a remarcat prin mesajele abordate în piesele lansate recent pe Youtube. „Te-ai născut în libertate” este cea care s-a viralizat cel mai mult și vorbește despre realitățile din comunism. Piesa atinge un subiect sensibil: libertatea ca drept pe care îl trăim, dar pe care uneori îl luăm de-a gata. Nu e un mesaj politic, ci o reflecție despre prezent și despre cum înțelegem noțiunea de libertate.

Mesajul postat de trupă la videoul acestei piese: „Te-ai născut în libertate” este o mărturie despre darul pe care prea mulți îl iau de-a gata: libertatea. Piesa vorbește cu durere și luciditate despre un adevăr simplu — cei care nu au trăit dictatura nu știu cu adevărat ce înseamnă lipsa ei. Versurile sunt o punte între generații, un avertisment (ai grijă ce îți dorești!) și o amintire vie, în același timp. Coperta, cu simbolurile ei, subliniază tocmai acest contrast: între lumina libertății (un banal piercing) și umbrele trecutului (un tricou cu secera și ciocanul, pentru că e trendy), între visul de a fi tu însuți (dreptul de la sine înteles că poți purta un piercing pentru că așa vrei tu) și coșmarul în care totul va începe cu „NU” (chiar și libertatea măruntă de a purta un piercing).

Cine sunt „Spărgătorii de semințe”? Denumirea trupei precum și faptul că ar fi originară din Băicoi par să facă parte dintr-o bună strategie de promovare.

Daniel, coordonatorul proiectului, a răspuns pentru ENTR că nu doresc deocamdată să apară public fiindcă formula „nu este încă bătută în cuie”, spune acesta iar cel mai probabil formula de scenă se conturează din „tineri sub 25 de ani, iar genul muzical cel mai probabil se va fixa la Rock Alternativ, așa cum sunt și cele mai recente piese ale noastre (cele din playlistul ”Orașul gri” de pe pagina noastră de YT)”.

Despre proiectul ”Spărgătorii de semințe”, acesta mai adaugă că „a pornit din dorința de implicare socială eficientă, dar și din dorința de reîntoarcere la normalitate (în descrierea albumului” Made in Băicoi vol. 2” am scris – ”Acest album s-a născut din nevoia de normalitate, normalitatea fiind aceea când problemele noastre vor redeveni cele banale de zi cu zi, fără teama unui viitor distopic.”)

Numele ”Spărgătorii de semințe” a fost ales pentru a atrage atenția, la fel și numele albumului ”Made in Băicoi” (eu sunt din Băicoi și una dintre colaboratoarele de bază este născută în Băicoi, deci nu a fost doar o găselniță de marketing, proiectul născându-se chiar în Băicoi, acolo unde eu l-am gândit)”, a spus Daniel pentru ENTR.

El mai explică faptul că piesele au diverși colaboratori, aflați spațial în locuri diferite „inclusiv o persoană publică”.

Cu sau fără AI? Aceasta fiind o dilemă legată de piesele pe care le produce trupa.

La o verificare realizată de reporterul ENTR pe două motoare de căutare este indicată în medie o proporție de 40% de utilizare AI în piesa „Te-ai născut în libertate”.

„Momentan totul e montat și ajustat de mine pe calculator ca să sune bine. Vă rog să faceți distincția între muzică generată AI și muzică compilată pe calculator”, mai spune Daniel.

În unele piese există și elemente AI, mai completează el: „de exemplu o vioară pe care nu am putut-o scoate din DAW sau din clape la expresivitatea unei viori reale, sau masterizări si remasterizări ale pieselor. Mai ales la cele postate inițial și mult mai puțin spre deloc (exceptând masterizarea) la piesele din albumul de Alternative Rock”.