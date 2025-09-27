Avertisment de la Construcții Erbașu și Con-A, două din cele mai mari companii de construcții din țară: România se află în fața unei crize comparabilă cu cea din 2008 / ”Nu știm ce să facem cu oamenii”

Sectorul construcțiilor din România se află într-un moment de impas, comparabil din anumite puncte de vedere cu criza economică din 2008. Investițiile publice sunt în curs de revizuire și diminuare ca volum, muncitorii noi care vin sunt slab pregătiți, iar angajații buni pleacă în Europa de Vest pe salarii de la 4.000 de euro în sus. Aceasta este imaginea zugrăvită vineri, la Sibiu, de Cristian Erbașu – CEO Construcții Erbașu și Mircea Bulboacă – CEO Grup Con-A, notează Turnul Sfatului.

„Pe termen scurt, ceea ce se întâmplă este o perioadă pentru care firmele românești nu cred că au fost pregătite. În primul și primul rând pentru că vine după o perioadă foarte bună pentru constructori. Pe de altă parte, în piață erau foarte multe contracte, nimeni nu se aștepta ca aceste contracte, multe din ele deja semnate sau aproape semnate, să fie anulate sau întârziate. (…) În momentul de față cred că problema cea mai gravă pentru constructori este că nu știm ce să facem cu oamenii. Ne-am străduit șase, șapte ani să ținem oamenii, să-i formăm, să avem potențial de lucru din ce în ce mai mare, și s-a demonstrat că am avut acest potențial, am adus muncitori și din alte țări. Cu ocazia pandemiei, dar și fără pandemie, s-au întors mulți în țară. Am format tineri, acum brusc, nu știm ce să mai facem cu ei. În momentul în care din cinci lucrări ai trei, ai o problemă. Vine iarna. Cel mai grav este că din punct de vedere financiar impactul va fi dublu. O dată sunt afectate lucrările în sine, la care lucrăm, dar nu vor scăpa nici cele pentru care putem să zicem că a rămas finanțarea valabilă, prin PNRR. Nu știu cum o firmă care are cinci lucrări, dintre care trei sunt prin PNRR și două s-au oprit, mai poate sta liniștită. Acea firmă, care are finanțarea afectată pe două proiecte, trebuie să termine trei până august 2026. Sunt niște consecințe imediate”, a completat Cristian Erbașu.

Problema forței de muncă și a diminuării volumului de lucrări, mai ales în sectorul public, a fost punctată și de managerul companiei sibiene Con-A.

„Lucrurile nu stau grozav. Traversăm o perioadă, așa cum a arătat domnul Erbașu, foarte dificilă pentru constructori. O perioadă în care cuvântul de ordine pentru noi trebuie să fie adaptabilitatea la noua situație în care ne aflăm. O situație grea, în care cei care conduc companiile de construcții trebuie să analizeze foarte, foarte atent situațiile în care se află. Nu există o rețetă pentru toate companiile, fiecare trebuie să-și vadă câte lucrări are afectate, să încerce să-și diversifice portofoliul pe cât posibil, să vadă dacă întreruperea aceasta a plăților – nu putem vorbi despre o neplată, până la urmă statul trebuie să-și plătească lucrările pe care le-a comandat – este una de durată. Pentru asta trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm cu autoritatea contractantă. La fel, trebuie să vedem ce sprijin putem obține. Trebuie să ne uităm în curte ce investiții proprii avem și dacă unele dintre ele pot să continue, să le oprim sau să le accelerăm. Îmi aduc aminte că în criza din 2008 am avut situația nefericită în care într-o săptămână s-au oprit două lucrări foarte mari. Aveam 300 de oameni pe ele și ne-am trezit cu 300 de oameni în curte. A trebuit să luăm măsuri urgente și una dintre ele a fost aceea de a accelera propriile investiții. Situația este grea pentru cei care conduc acum companiile de construcții”, a spus Mircea Bulboacă, CEO Grup Con-A.