Aimee Lou Wood şi Saoirse Ronan vor juca în filmele biografice despre trupa The Beatles / Harris Dickinson, cunoscut pentru rolul său din „Babygirl”, va juca şi el în aceste filme, în rolul lui John Lennon

Actriţele Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce şi Anna Sawai vor interpreta rolurile principale feminine din viitoarele filme biografice dedicate trupei The Beatles, informează DPA, conform Agerpres.

Ele se vor alătura proiectului „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” pentru a interpreta rolurile Maureen Starkey (Mia McKenna-Bruce), Linda McCartney (Saoirse Ronan), Yoko Ono (Anna Sawai) şi Pattie Boyd (Aimee Lou Wood) în cele patru filme, a confirmat vineri studioul Sony Pictures.

Regizate de cineastul britanic Sam Mendes, aceste filme vor prezenta vieţile celor patru membri ai trupei The Beatles şi vor fi lansate în aprilie 2028.

Sam Mendes a declarat: „Maureen, Linda, Yoko şi Pattie sunt patru personalităţi fascinante şi unice în felul lor, iar eu sunt încântat că am reuşit să convingem patru dintre cele mai talentate femei din industria cinematografică actuală să se alăture acestei aventuri extraordinare”.

Aimee Lou Wood, în vârstă de 31 de ani, cunoscută pentru rolurile jucate în serialele TV „Sex Education” şi „The White Lotus”, o va interpreta pe modelul Pattie Boyd, care l-a cunoscut pe George Harrison în 1964, pe platoul de filmare al peliculei „A Hard Day’s Night”, dedicată trupei The Beatles.

Ei i se va alătura Saoirse Ronan, în vârstă de 31 de ani, care a jucat în filmele „Lady Bird” şi „The Outrun” şi o va interpreta pe fotografa Linda Eastman, care l-a cunoscut pe Paul McCartney în 1967 şi s-a căsătorit ulterior cu cântăreţul britanic.

Anna Sawai, în vârstă de 33 de ani, protagonista din serialul TV „Shogun”, o va interpreta pe artista japoneză Yoko Ono, care l-a cunoscut pe John Lennon când acesta era deja căsătorit, înainte de a deveni parteneri de cuplu, în timp ce Mia McKenna-Bruce, în vârstă de 28 de ani, actriţa din filmul „How To Have Sex”, o va interpreta pe prima soţie a lui Ringo Starr, Maureen Starkey.

Cele patru actriţe se alătură distribuţiei masculine a acestui proiect cinematografic, ce a fost anunţată anterior şi care îi include pe starul din miniseria TV „Normal People”, Paul Mescal, distribuit în rolul lui Paul McCartney, şi pe colegul său irlandez Barry Keoghan, care îl va interpreta pe Ringo Starr.

Actorul Harris Dickinson, cunoscut pentru rolul său din „Babygirl”, va juca şi el în aceste filme, în rolul lui John Lennon, iar Joseph Quinn, colegul lui Paul Mescal din „Gladiator II”, îl va interpreta pe George Harrison.

Acest proiect cinematografic marchează o premieră: este pentru prima dată când Apple Corps Ltd şi The Beatles – Paul McCartney, Ringo Starr şi familiile lui John Lennon şi George Harrison – au obţinut drepturi complete asupra poveştii de viaţă şi a muzicii celebrului grup britanic pentru a permite realizarea unui film bazat pe un scenariu.

Nu au fost încă făcute anunţuri privind distribuţia pentru rolurile lui Cynthia Lennon, Brian Epstein, George Martin, Ravi Shankar şi alte roluri cheie.

Formată în 1960, The Beatles este trupa muzicală cu cele mai mari vânzări de albume din toate timpurile şi totodată una dintre cele mai influente trupe din lume, cu 18 single-uri şi 16 albume care au ocupat primul loc în topurile din Regatul Unit.