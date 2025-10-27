Cariera lui Paul McCartney după ce s-a destrămat The Beatles, într-un documentar ce va fi lansat la începutul anului viitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles va fi disponibil pe 25 februarie 2026 pe platforma de streaming Amazon Prime, după o lansare limitată în cinematografe, potrivit unui comunicat dat publicităţii luni, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lungmetrajul, care va putea fi vizionat în 240 de ţări şi teritorii, explorează prin imagini de arhivă inedite perioada în care artistul „s-a confruntat cu numeroase provocări, continuând totodată să compună piese ce aveau să definească noul deceniu” al anilor 1970, conform Amazon MGM Studios.

În acea perioadă, „The Beatles se despărţiseră, iar eu îmi spuneam ‘Ce voi face acum? Cum aş putea vreodată să fac ceva la fel de bun?'”, povesteşte artistul britanic, astăzi în vârstă de 83 de ani, în trailerul difuzat luni. „Eram singur pentru prima dată, a trebuit să caut în adâncul meu şi am pus pe picioare o nouă trupă”, Wings, care avea să îi relanseze cariera, a continuat el.

„Band on the Run”, titlul primului album al acestei trupe formate împreună cu prima sa soţie, Linda McCartney, a inspirat numele documentarului de aproximativ două ore, „Man on the Run”. Filmul este regizat de americanul Morgan Neville, care are la activ mai multe lungmetraje, inclusiv recentul film de animaţie „Piece by Piece”, despre viaţa muzicianului şi designerului Pharrell Williams.

Documentarul, la care Paul McCartney figurează ca producător executiv, a fost prezentat la Festivalul de Film din Telluride la sfârşitul lunii august. O carte intitulată „Wings: The Story of a Band on the Run”, scrisă de McCartney, urmează să apară la 4 noiembrie pe Amazon şi în format audio pe platforma Audible, filială a gigantului american.

Un parteneriat între starul britanic, grupul Universal Music şi Amazon ar urma de asemenea să ducă la lansarea unor „piese exclusive” în 2026, potrivit aceluiaşi comunicat.