Medic din Craiova, acuzat de trafic de persoane / Ar fi exploatat prin muncă o femeie, pe care a pus-o să facă curăţenie în locuinţa sa şi a membrilor familiei sale, dar şi în locaţii unde urmau să aibă loc diferite evenimente

Un medic din Craiova este vizat de un dosar penal, fiind suspectat că ar fi exploatat prin muncă o femeie, pe care a pus-o să facă curăţenie în locuinţa sa şi a membrilor familiei sale, dar şi în locaţii unde urmau să aibă loc diferite evenimente. Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, două percheziţii, transmite News.ro.

”Astăzi, 19 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în luna septembrie 2023, un suspect, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime (probleme de sănătate şi familiale) a recrutat-o şi adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă”, a transmis, miercuri, DIICOT.

Potrivit procurorilor, victima a fost determinată să presteze servicii de curăţenie la domiciliul suspectului şi în locuinţele membrilor familiei acestuia, precum şi în diverse locaţii unde urmau să se organizeze evenimente.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că persoana vizată ste un medic.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT Craiova.