Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat, anunță premierul Bolojan

CFR Marfă, profit de 77 milioane lei 6 luni 2023 nu e risc de faliment
Sursa foto: CFR Marfă, Facebook

19 Noi

Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona un grup de lucru care urmărește reforma companiilor de stat cu pierderi, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Pro Tv.

”Se va forma un grup de lucru coordonat de vicepreședintele Oana Gheorghiu pentru reforma acestor companii (de stat cu pierderi – n.red.). Administrarea activelor de stat prin companiile de stat e foarte importantă pentru că unele stau pe subvenții de la stat”, a spus premierul.

El a anunțat că în ședința de guvern de joi va fi aprobată lista companiilor de stat cu probleme, care trebuie reformate.

”Parte din acest companii cu pierderi vor merge pe partea de restructurări, parte își vor alege conduceri care să nu își bată joc de active”, a spus Bolojan.

