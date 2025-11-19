Ilie Bolojan, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în partid / E o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt astăzi pe o agendă de priorități

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că revenirea lui Ludovic Orban în PNL nu este în acest moment pe agenda de priorități, dar a precizat că nu vede de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în partid.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna, cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi pe o agendă de priorități”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă îl va aduce pe Ludovic Orban în partid.

Întrebat în continuare dacă el ar fi de acord cu revenirea lui Orban în PNL, Ilie Bolojan a declarat:

„Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL.”

Bolojan a mai spus că că nu este vorba despre câștigurile sale personale, ci de decizii pe care le ia partidul.

Ludovic Orban este în prezent președintele partidului Forța Dreptei.

Context: Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț de marți al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR, după cum a scris în premieră G4Media.

