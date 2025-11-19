Preşedintele Colegiului Medicilor din România: Medicul nu poate să refuze un pacient în condiţiile în care este o situaţie ameninţătoare de viaţă

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat miercuri că medicul trebuie să exercite activitatea de asistenţă medicală în limitele competenţelor pe care le are, însă „în situaţia în care este o urgenţă medicală, o situaţie ameninţătoare de viaţă, medicul poate să îşi depăşească aceste competenţe”, transmite Agerpres.

„Este poate singura situaţie în care inclusiv Codul şi inclusiv prevederile legale admit depăşirea competenţelor. Practic, medicul trebuie să exercite activitate de asistenţă medicală în limitele competenţelor pe care le are, însă în situaţia în care este o urgenţă medicală, este o situaţie ameninţătoare de viaţă, medicul poate să îşi depăşească aceste competenţe. Nu se pune problema ca acest cod să aducă vreo reglementare care să ştirbească în vreun fel drepturile pacientului. Mai mult decât, codul a preluat foarte multe elemente, inclusiv din Legea pacientului şi din Legea 95. (…) Medicul nu poate să refuze un pacient în condiţiile în care este o situaţie ameninţătoare de viaţă, ci doar în acele condiţii, dacă nu este în vreun fel afectată starea pacientului”, a afirmat preşedintele CMR la o conferinţă de presă.

Poiană a precizat că sunt nenumărate articole în noul Cod Etic şi Deontologic realizat de CMR care prevăd faptul că nu se pune problema refuzului unui pacient în condiţiile unei urgenţe medicale.

„Articolele 664 şi 665 din Legea 95. Articolul 665 spune că medicul poate refuza asigurarea asistenţei medicale în situaţiile menţionate la articolul 664 alineatul 1 litera c care prevede următoarea situaţie: când pacientul manifestă o atitudine ostilă şi sau ireverenţioasă faţă de medic. De la bun început vreau să precizez faptul că sunt nenumărate articole în Codul Etic şi Deontologic care precizează faptul că nu se pune problema refuzului unui pacient în condiţiile unei urgenţe medicale. Deci, ori de câte ori este vorba despre o urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori viaţa pacientului este în pericol, medicul este obligat să acorde asistenţă medicală”, a afirmat Poiană.