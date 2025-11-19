Avertisment al salvamontiştilor din Prahova: Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe platoul Bucegi, depus peste cel deja existent / Turiştii care urcă cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei, sfătuiţi să fie echipaţi de iarnă
Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană înaltă este strat consistent de zăpadă şi îi sfătuiesc pe turişti să urce echipaţi coresponzător, transmite News.ro.
”Strat nou de zăpadă depus în zona montană, începând cu altitudinea de 1200 m. Pe Platoul Bucegi, acesta este de aprox. 15 cm, peste cel deja existent”, a transmis, miercuri, Salvamont Prahova.
Salvamontiştii avertizează că traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise.
”Sfătuim turiştii care urca cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei să fie echipaţi de iarnă. Informaţi-vă în prealabil despre programul de funcţionare al acestora şi despre starea vremii”, a mai transmis sursa citată.
Meteorologii anunţă că în întreaga zonă montană se depune strat de zăpadă, în unele zone acesta depăşind 15 centimetri.
