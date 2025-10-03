Turist din Bucureşti, rătăcit pe munte, după ce a urcat fără echipament adecvat şi fără să cunoască traseele / A fost recuperat de salvamontişti în șoc hipotermic

Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti, care s-a rătăcit după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane, a fost recuperat de salvamontiştii din Sibiu. El era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac, transmite News.ro.

”Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară (joi seară – n.r.) pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din Bucureşti. Acesta a plecat din zona Turnu Roşu, cu intenţia de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament şi cunoştinţe despre traseele montane pe timp de iarnă a greşit coborârea din Strunga Doamnei pe ninsoare abundentă şi ceaţă, ajungând în firul Căldăriii Laiţa. Când şi-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul unic de urgenţă 112. Salvamontiştii l-au găsit uşor hipotermic şi l-au adus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac”, au declarat reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Ei le atrag atenţia turiştilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoştinţe despre trasee şi condiţiile meteo şi recomandă evitarea zonelor alpine în condiţii de ninsoare, vânt şi vizibilitate redusă.