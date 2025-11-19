G4Media.ro
Un român, numit în premieră adjunct al ministrului de externe al Vaticanului.…

Mihaita-Blaj
Monseniorul Mihăiță Blaj (stânga) la pelerinajul personalului cu rol diplomatic al Sfântului Scaun / Foto: Vatican News

Un român, numit în premieră adjunct al ministrului de externe al Vaticanului. Cine este Monseniorul Mihăiță Blaj 

Papa Leon l-a numit miercuri pe Monseniorul Mihăiță Blaj în funcția de adjunct al ministrului de externe al Sfântului Scaun, potrivit unui comunicat oficial.

Este pentru prima oară când un român ocupă această funcție, potrivit ambasadorului României la Vatican, George Bologan.

Mihăiță Blaj va coordona relațiile cu statele și organizațiile internaționale în cadrul diplomației Vaticanului, potrivit anunțului oficial.

Mihăiță Blaj s-a născut la Gherăești în 7 octombrie 1978 și a fost hirotonit preot în 2004. Este licențiat în Teologie.

El a intrat în Serviciul Diplomatic al Sfântului Scaun la 1 iulie 2012, fiind repartizat la Nunțiatura Apostolică din Ecuador ca atașat. A urmat un post în Georgia în 2015 și unul la Nunțiatura Apostolică din Ciad în 2019.

În 2022 a fost transferat la Secțiunea pentru Relațiile cu Statele a diplomației Vaticanului.

Noul oficial român al Vaticanului vorbește limbile italiană, franceză, engleză, spaniolă și germană.

