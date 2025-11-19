G4Media.ro
Elon Musk a participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor saudit…

Elon Musk și Donald Trump
Sursa foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Elon Musk a participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor saudit / Este a doua apariţie publică comună de la disputa acerbă de la începutul acestui an

Elon Musk a participat marţi la o cină cu preşedintele SUA Donald Trump şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, aceasta fiind a doua apariţie publică comună de la disputa publică acerbă de la începutul acestui an, relatează Reuters, transmite News.ro.

Prezenţa lui Musk ar putea fi un semn de reconciliere în relaţia turbulentă dintre CEO-ul Tesla şi preşedintele SUA.

Musk a susţinut şi a finanţat campania electorală a lui Trump anul trecut şi a devenit un consilier apropiat al administraţiei sale la începutul acestui an, conducând Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) şi supervizând reducerile de fonduri federale şi locuri de muncă. Dar cei doi s-au certat curând. Omul de afaceri miliardar a recurs la reţelele sociale pentru a ataca proiectul de lege al lui Trump pentru impozite şi cheltuieli, calificându-l ca fiind imprudent din punct de vedere fiscal, şi a declarat că intenţionează să creeze un nou partid politic. Trump a ripostat ameninţând că va tăia subvenţiile de miliarde de dolari pe care companiile lui Musk le primesc de la guvernul federal. Analiştii au declarat că această dispută, împreună cu retorica politică de extremă dreapta a lui Musk, au afectat imaginea de marcă, vânzările şi preţul acţiunilor Tesla.

De atunci, Musk şi Trump s-au întâlnit rar în public. Musk a fost văzut ultima dată strângând mâna lui Trump la o comemorare a activistului conservator Charlie Kirk, ucis în septembrie.

Trump l-a găzduit marţi pe prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, în timp ce acesta din urmă încearcă să-şi reabiliteze imaginea globală şi să aprofundeze legăturile cu Washingtonul. Printre ceilalţi invitaţi la cină s-au numărat starul portughez de fotbal Cristiano Ronaldo şi Jensen Huang, CEO al Nvidia.

