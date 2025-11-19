„Taci, purcelușo!”: Donald Trump atacă violent o jurnalistă la bordul Air Force One

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Taci, purcelușo!”, „ești o persoană oribilă”. Donald Trump a atacat violent două jurnaliste la câteva zile distanță, amenințând marți că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat, scrie Le Figaro.

La bordul avionului prezidențial Air Force One, vinerea trecută, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni. El a răspuns, destul de iritat, că nu știe nimic despre crimele sexuale ale finanțatorului cu care a colaborat timp de mulți ani. Iar când jurnalista Catherine Lucey, de la agenția de presă americană Bloomberg, a încercat să-i pună o întrebare despre refuzul său de a publica documentele anchetei, președintele american a întrerupt-o, s-a aplecat spre ea, a arătat cu degetul spre ea și i-a spus: „Taci din gură. Taci, purceloșo!” (Quiet Piggy) Incidentul a fost relatat marți de mass-media americană.

„Ești o persoană oribilă”

Marți, el s-a luat de Mary Bruce, de la ABC News. „Ești o persoană oribilă”, a spus Donald Trump, calificând televiziunea drept „fake news”. Jurnalista tocmai îi pusese întrebări despre afacerile familiei Trump în Arabia Saudită și despre scandalul Jeffrey Epstein, în momentul în care președintele american îl primea în Biroul Oval pe prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman (MBS). „Este potrivit, domnule președinte, ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteți președinte? Este un conflict de interese?”, a început jurnalista.

Promotorul saudit Dar Global a anunțat luni un nou parteneriat în Maldive cu Trump Organization. Conglomeratul este condus din 2016 de Donald Junior și Eric Trump, doi dintre fiii președintelui american, care a rămas acționar prin intermediul unui trust. „Și Alteță Regală, serviciile secrete americane au concluzionat că ați orchestrat uciderea brutală a unui jurnalist, iar familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflați aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră?”, a adăugat Mary Bruce.

Responsabilitatea lui „MBS” a fost indicată de serviciile de informații americane în asasinarea în 2018 a jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, în timp ce atentatele din 11 septembrie 2001 au fost orchestrate de Osama bin Laden, el însuși saudit.

Amenințări la adresa ABC

La rândul său, președintele american a negat orice conflict de interese. „Nu am nimic de-a face cu afacerile familiei mele. Am renunțat la asta”, a asigurat el, înainte de a-și apăra invitatul în legătură cu Jamal Khashoggi, spunând că prințul „nu știa nimic”. „Nu este nevoie să-l puneți în încurcătură pe invitatul nostru punându-i o astfel de întrebare”, a adăugat el.

Jurnalista de la ABC News nu s-a lăsat însă descurajată de acest schimb de replici. Ea a revenit la atac câteva minute mai târziu, de data aceasta cu dosarul Epstein. „Știți, nu întrebarea mă deranjează. Ci atitudinea dumneavoastră. Cred că sunteți o jurnalistă groaznică”, a replicat Trump, furios. „O să vă spun ceva. Cred că ABC ar trebui să-și piardă licența (de difuzare), pentru că informațiile dumneavoastră sunt atât de false și eronate”, a continuat el.

El l-a îndemnat pe șeful autorității americane de reglementare în domeniul audiovizualului (FCC), care a amenințat deja ABC cu sancțiuni, să „se uite la asta”. Apoi i-a spus jurnalistei: „Gata cu întrebările din partea dumneavoastră”.