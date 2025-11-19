EXCLUSIV INTERVIU Peter Bae, CEO Hanwha Aerospace Romania, despre contractul de 3 mld. de euro pentru mașini de luptă ale infanteriei: Propunem un transfer de tehnologie fără precedent – 70% din program poate fi localizat și livrăm totul până în 2030 / Dacă alege Lynx, România depinde de un lanț logistic localizat în Ungaria

România este aproape de a anunța câștigătorul unuia dintre cele mai mari contracte militare de înzestrare din istoria recentă: dotarea Armatei cu 298 de mașini de luptă ale infanteriei (MLI). Valoarea contractului este de aproape 3 miliarde de euro, iar în competiție sunt nume mari precum Hanwha (cu modelul Redback), Rheinmetall (KF41 Lynx), Otokar (Tulpar), BAE Systems (CV90) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2). Deși a fost anunțat pe surse de presa locală un câștigător, modelul Lynx, Peter Bae, CEO Hanwha Aerospace Romania, una dintre companiile bine poziționate în competiție, a declarat într-un interviu pentru G4Media că „zvonurile nu sunt decizii, iar Hanwha respectă procesul de evaluare al României”.

„Totuși, atunci când apar speculații privind un rezultat deja stabilit, este firesc ca publicul să ceară clarificări”, a adăugat el.

Deși Bloomberg l-a citat pe șeful Rheinmetall afirmând că gigantul german a semnat contractul pentru MLI-urile României, guvernul de la București a infirmat acest lucru pentru Economedia. „Pentru un astfel de acord e nevoie de parcurgerea unei proceduri care nu a fost îndeplinită”, au declarat reprezentanți ai Executivului.

Peter Bae argumentează, în interviu, că vehiculul Redback este singura opțiune viabilă pentru programul MLI al României, deoarece este unicul concurent validat prin „Risk Mitigation Assessment” din Australia, despre care afirmă că este cel mai dur regim de testare occidental. Într-un context de securitate volatil pe Flancul Estic, Bae insistă că „fundamentul deciziei trebuie să rămână nevoia operațională a militarilor”, nu jocurile politice.

Hanwha a câștigat deja contractul pentru obuziere autopropulsate ale României. Compania asiatică va livra României 54 de unități K9 și 36 de unități de reaprovizionare cu muniție pentru acestea, modelul K10. Primul lot de 18 vehicule va fi livrat direct din Coreea de Sud, iar apoi va începe producția la fabrica din România, a cărei durată de construcție este estimată la doi ani. Fabrica din Petrești, Dâmbovița, este parte a unui centru de excelență dezvoltat de Hanwha.

Oferta Hanwha se diferențiază prin trei piloni strategici, potrivit lui Bae:

Suveranitate industrială reală: Hanwha promite o localizare de 70% în România, inclusiv producția motorului și a turelei. Potrivit lui Bae, aceasta transformă țara într-un hub industrial, care are potențialul de a genera un impact economic estimat la 1,5 miliarde de euro și 2.000 de locuri de muncă. Compania a anunțat recent că a identificat peste 30 de potențiali parteneri locali cu care poate face afaceri pe plan local.

Independență logistică: Un punct critic ridicat de Bae este riscul dependenței de Ungaria, unde se află baza logistică a competitorului principal (Lynx). „România trebuie să analizeze cu seriozitate dacă își poate permite să depindă de un lanț logistic localizat în Ungaria”, avertizează el.

Compatibilitate și livrare: Redback împarte motorizarea cu obuzierele K9 și este compatibil cu Piranha V, fapt ce simplifică logistica, potrivit reprezentantului companiei. Hanwha garantează livrarea completă a celor 298 de vehicule până în 2030. Bae afirmă că „Redback oferă certitudine. Alții oferă speranță”.

Redăm interviul complet cu Peter Bae, CEO Hanwha Aerospace Romania:

Adrian Popa: Ce nivel de localizare plănuiți în România cu Redback, în cazul în care câștigați? Ați promovat mereu aceasta ca un factor important de diferențiere îna ceastă competiție.

Peter Bae: Mulți competitori promit asamblare locală, cu un procent de maxim 50% producție în România. Hanwha oferă ceva total diferit, mai exact transformare industrială reală. Cu Redback, 70% din program poate fi localizat în România, inclusiv producția integrală a carcasei, vorbim de un nivel fără precedent în Europa pentru acest tip de vehicul. De asemenea, În plus, ne-am angajat chiar să fabricăm local motorul (powerpack-ul) și turela, precum și să instituim procese industriale complete în România: debitare, sudură, prelucrare, integrare de sisteme și dezvoltare avansată de software pentru conducerea focului și electronica vehiculului.

Aceasta nu este doar o formă de transfer tehnologic, ci construirea unei capacități industriale suverane, care îi permite României să-și întrețină și să-și modernizeze flota chiar și în situații de criză globală. În plus, companiile românești nu vor fi limitate la contracte interne; vor putea intra în lanțul global de aprovizionare al Hanwha, ceea ce deschide oportunități reale de export pe termen lung. Avem deja peste 30 de parteneri români identificați, iar extinderea acestei rețele continuă, chiar și în perioada asta.

A renunța la această oportunitate nu ar însemna doar alegerea unui alt vehicul, ci și pierderea unei șanse rare de a transforma România într-un hub industrial european în domeniul apărării.

Adrian Popa: Am tot întâlnit expresia „Redback creează unitate”, promovată de Hanwha ca un atu. Ce înseamnă asta și de ce ar fi un aspect important pentru România? Și concurentul principal, Rheinmetall, are un ecosistem aici…

Peter Bae: România operează deja sistemele K9/K10 și Piranha V, iar Redback se potrivește în mod firesc în acest ecosistem. Are același motor și aceeași transmisie ca K9/K10, folosește o arhitectură de turelă care poate fi produsă în România și este compatibilă cu Piranha V, utilizează aceleași categorii de muniție, iar instruirea, mentenanța și logistica pot fi integrate într-un singur cadru. Exact acesta este modelul spre care se îndreaptă armatele moderne: compatibilitate, simplificare și costuri operaționale mult reduse.

Prin comparație, Lynx împinge România într-o direcție foarte diferită. Se bazează pe familii de muniție diferite și pe un ecosistem de turelă diferit, ceea ce duce în mod firesc la alte cicluri de mentenanță, gestiuni separate ale stocurilor și timp și costuri suplimentare pentru instruire. Nu trebuie să uităm nici că lanțul lor de aprovizionare este concentrat în mare parte în Ungaria, unde se află principalul complex european de asamblare al Rheinmetall. Cred că România trebuie să analizeze cu seriozitate dacă își poate permite să depindă de un lanț logistic localizat în Ungaria. În orice criză, este firesc ca Budapesta să pună pe primul loc propriile interese. Iar chiar și o schimbare politică minoră poate genera blocaje exact atunci când accesul la piese și suport este vital.

Redback elimină acest risc, pentru că baza industrială ar fi construită în România, nu peste graniță, într-un stat ale cărui poziții strategice diferă uneori de cele ale NATO și UE. În esență, înseamnă ca România să-și controleze singură linia vitală de aprovizionare în situații de conflict.

Adrian Popa: Cât de repede pot fi livrate primele vehicule și când poate începe producția locală?

Peter Bae: Într-o perioadă de perturbări severe ale lanțurilor globale de aprovizionare, Hanwha a livrat sisteme de luptă în Europa înainte de termen, demonstrând fiabilitate sub presiune. Pentru România, Hanwha este pregătită să livreze primele Redback în 18 luni de la semnarea contractului și întreaga flotă de 298 de vehicule până în 2030.

Mulți furnizori europeni se confruntă cu limitări de capacitate, fabrici supraîncărcate, întârzieri în programe, competiție națională pentru linii de producție și prioritizarea propriilor armate. România nu își permite să aștepte „o capacitate ce ar putea deveni disponibilă cândva”. Redback oferă certitudine. Alții oferă speranță.

Adrian Popa: Care este impactul economic estimat în România, dacă Hanwha produce Redback aici?

Peter Bae: Analize independente arată că programul Redback poate genera peste 1,5 miliarde de euro în activitate economică directă și indirectă în România: subcontractare locală, producție, locuri de muncă tehnice și inginerești, transfer de tehnologie, extinderea facilităților și mentenanță pe termen lung în România.

Se estimează aproximativ 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2028, în meserii cu valoare ridicată: sudori, operatori CNC, ingineri software și electroniști, specialiști turelă și powerpack, echipe de testare și întreținere, plus o bază de cercetare-dezvoltare românească în creștere.

Hanwha Aerospace Romania nu este un actor extern, ci o companie românească din industria de apărare, înregistrată legal în România, care operează sub legislația națională și membră PATROMIL. Fiecare euro rămâne în ecosistemul strategic al României, nu părăsește țara.

Adrian Popa: Există deja speculații privind un câștigător. Este procesul de selecție încă deschis?

Peter Bae: Zvonurile nu sunt decizii, iar Hanwha respectă procesul de evaluare al României. Totuși, atunci când apar speculații privind un rezultat deja stabilit, este firesc ca publicul să ceară clarificări. Transparența întărește încrederea și susține interesele strategice pe termen lung.

Considerăm că Redback oferă o eficiență a costurilor superioară față de platforma despre care se spune că ar fi preferată. Putem livra toate cele 298 de vehicule până în 2030, spre deosebire de restul competitorilor. Oferim cel mai ridicat nivel de localizare industrială, suntem singurul sistem testat complet în evaluări occidentale și ne integrăm direct în ecosistemul K9/K10 și Piranha V al României. Mai important, nu condiționăm logistica de un lanț de aprovizionare aflat în Ungaria.

Dacă aceste aspecte sunt ignorate, România ar putea plăti mai mult pentru mai puțin, ar aștepta mai mult pentru echipamente critice, și-ar limita autonomia industrială și ar deveni dependentă de lanțuri externe de aprovizionare într-un moment în care stabilitatea strategică este esențială.

România are dreptul la o soluție transparentă, solidă strategic și avantajoasă economic. Din perspectiva criteriilor enunțate, Redback este în poziția de a răspunde acestor așteptări.