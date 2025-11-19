SUA elaborează în secret împreună cu Rusia un nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina. Acordul va redefini structura de securitate în Europa – exclusivitate Axios

Administrația Trump lucrează în secret, în coordonare cu oficiali ruși, la un nou plan de încetare a războiului din Ucraina, potrivit unor surse americane și ruse citate de publicația Axios. Documentul e structurat pe 4 teme principale și 28 de puncte și ar urma să redefinească atât arhitectura de securitate din Europa, cât și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Un oficial american a confirmat pentru Axios că administrația Trump a început să informeze capitalele europene, pe lângă Kiev. Washingtonul crede că există „o șansă reală” de a obține sprijinul acestora și că planul va fi ajustat pe baza contribuțiilor tuturor părților.

Un astfel de acord, dacă va fi realizat, ar putea avea un impact major și asupra României, țara cu cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina.

Planul este inspirat de reușita președintelui Donald Trump în Gaza, iar un înalt oficial rus s-a arătat optimist în privința șanselor acestui demers. Rămâne însă neclar cum vor reacționa Ucraina și susținătorii săi europeni, mai ales în contextul sensibil al controlului teritorial din estul Ucrainei, scrie Axios.

Cele 28 de puncte ale planului sunt structurate pe patru direcții generale:

Pacea în Ucraina

Garanții de securitate

Securitatea în Europa

Relațiile viitoare SUA–Rusia și SUA–Ucraina

Nu se știe încă modul în care proiectul abordează chestiunile cele mai controversate, precum statutul teritoriilor ocupate de Rusia, unde trupele ruse avansează lent, dar controlează un teritoriu mult mai mic decât a cerut Kremlinul.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump, e cel care coordonează redactarea planului și a discutat intens cu negociatorul rus Kiril Dmitriev. Acesta, șeful fondului suveran al Rusiei și un actor cheie în diplomația pentru Ucraina, a stat trei zile în Miami (24–26 octombrie), unde s-a întâlnit cu Witkoff și alți membri ai echipei Trump, transmite Axios.

Dmitriev spune că este optimist deoarece, spre deosebire de inițiativele trecute, „poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Witkoff urma să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski în Turcia, dar și-a amânat vizita. Totuși, planul a fost discutat la Miami cu Rustem Umerov, consilierul de securitate națională al lui Zelenski.

Un oficial ucrainean, confirmând discuțiile, a transmis: „Știm că americanii lucrează la ceva”.

Dmitriev afirmă că ideea de bază este transformarea principiilor convenite de Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, din august, într-un cadru mai larg: pace în Ucraina, restabilirea relațiilor SUA–Rusia și adresarea preocupărilor strategice ale Moscovei.

Dmitriev insistă că acest proces nu are legătură cu inițiativa britanică de a elabora un plan de pace similar celui din Gaza — inițiativă despre care susține că ignoră complet pozițiile Rusiei și nu are șanse de reușită.

El spune că partea americană explică deja „beneficiile” acestui nou cadru atât Ucrainei, cât și țărilor europene, într-un moment în care Rusia consideră că obține noi avantaje pe câmpul de luptă.