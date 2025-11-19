Fiica lui Ronnie O’Sullivan, atac dur: „Nu merită să fie numit tată”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Considerat cel mai mare jucător de snooker din toate timpurile, Ronnie O’Sullivan are parte de o problemă de familie de mai mulți ani: ruptura totală de fiica sa cea mare, Taylor-Ann. Ajunsă la vârsta de 25 de ani, Ann spune despre Ronnie că „nu merită să fie numit tată”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lucrurile între Ronnie și Taylor-Ann nu mai funcționează de ani de zile. Cei doi nu-și mai vorbesc, iar tânăra a precizat în mai multe rânduri că starul mondial al snookerului „nu merită să fie numit tată”, transmite mirror.co.uk.

Născută în anul 1996 în urma relației pe care Ronnie a avut-o cu Sally Magnus, Ann a vorbit fără perdea despre relația „rece” pe care o are cu legenda snookerului.

Taylor spune despre Ronnie că nu și-a făcut niciodată timp să-și cunoască nepoata, deși inițial s-a arătat încântat de ideea de a devenit bunic.

„Poate că pentru unii este campion mondial (n.r. la snooker), dar pentru mine nu este demn să fie numit tată, cu atât mai puțin bunic”, spunea Ann în urmă cu câtiva ani.

„Va crește fără să știe cine este el (n.r. nepoata). A făcut atâtea promisiuni, dar ceea ce spune și ceea ce face sunt două lucruri complet diferite.

Faptul că am avut un părinte de rahat ca tine mi-a arătat ce este important în viață. Am învățat din greșelile tale și știu ce contează cu adevărat.

Îți sunt recunoscătoare pentru asta. Este singurul lucru valoros pe care mi l-ai dat vreodată”, a completat tânăra, într-un acces de furie la adresa părintelui său.

O’Sullivan a vorbit recent, după ani de tăcere, despre relația nereușită pe care o are cu fiica sa cea mare.

Într-un interviu pentru The Times, Ronnie spune că nu știe dacă relația mai poate fi reparată vreodată, dar că-și dorește să facă un compromis către împăcare.

„Sper că nu (n.r. dacă ruptura lor este definitivă). Cred că trebuie să fac niște compromisuri.

Nu știu cum va funcționa. Sper că, la un moment dat, lucrurile se vor rezolva de la sine. Cine știe? Nu știu”, a precizat O’Sullivan (49 de ani) pentru sursa citată.

Ronnie mai are doi copii (Lily, născută în 2006, și Ronnie Jr, născut în 2007), iar relația cu aceștia este una normală. Cei doi au rezultat de pe urma relației cu Jo Langley.

„O văd pe fiica mea (n.r. Lily) mai des decât înainte. Este destul de relaxată, foarte calmă. Ei vor doar să fiu fericit (n.r. despre mutarea sa la Dubai)”, a transmis O’Sullivan.

De Crăciun, Ronnie i-a invitat pe Lily și Ronnie Jr. la noua sa casă din Dubai.

Revenind la viața pe care o duce în Dubai, Ronnie a surprins declarând următoarele: „Nu suntem acolo pentru un stil de viață luxos. Îmi place pur și simplu simplitatea de acolo. Vremea este minunată.

Unul dintre avantajele faptului că nu cunosc limba este că nu simt nevoia să vorbesc cu toate persoanele cu care intru în contact.

Știu că sună groaznic, dar ne zâmbim reciproc, ne salutăm și asta este suficient.”