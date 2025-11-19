Papa Leon critică tratamentul „extrem de lipsit de respect” aplicat migranţilor în Statele Unite

G4Media.ro
Papa Leon critică tratamentul „extrem de lipsit de respect” aplicat migranţilor în…

migranti, refugiati, copii
Sursa foto: © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou, marţi, politicile preşedintelui american Donald Trump la adresa migranţilor, denunţând tratamentul „extrem de lipsit de respect” pe care îl primesc aceştia, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.

„Trebuie să găsim o modalitate de a trata oamenii în mod uman„, le-a declarat papa Leon r eporterilor, în limba engleză, în faţa reşedinţei sale de la Castel Gandolfo, lângă Roma.

„Fiecare ţară are dreptul să stabilească cine poate intra, când şi cum”, a recunoscut el. Dar există oameni „care au avut o viaţă bună, mulţi dintre ei timp de 10, 15, 20 de ani” şi care au fost trataţi într-un mod „extrem de lipsit de respect”, a adăugat el.

Suveranul pontif a cerut „tuturor celor din Statele Unite” să ia în considerare mesajul Conferinţei Americane a Clerului Catolic, care, într-o declaraţie de săptămâna trecută, a cerut încetarea „climatului de frică”.

Ales papă în mai 2025, Leon al XIV-lea, originar din Chicago, a devenit din ce în ce mai critic faţă de politicile adm inistraţiei Trump.

De asemenea, el a abordat situaţia din Nigeria, unde preşedintele american a ameninţat cu o intervenţie militară pentru a apăra comunitatea creştină.

Nigeria, împărţită aproximativ în mod egal între nordul predominant musulman şi sudul predominant creştin, este afectată de multiple conflicte care, potrivit experţilor, au făcut victime atât în rândul creştinilor, cât şi al musulmanilor.

Există un pericol în această ţară nu numai pentru creştini, ci pentr u toată lumea”, a atras atenţia papa Leon. „Au fost masacraţi şi creştini şi musulmani”, a subliniat el.

Tags:
