Papa Leon al XIV-lea, originar din Chicago: „Cineva care spune că „sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranţilor din Statele Unite”, nu ştiu dacă este pro-viaţă”

Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticând pe cei care se declară împotriva avortului, dar susţin pedeapsa cu moartea, afirmând că aceştia „nu sunt cu adevărat pro-viaţă”, potrivit CBS News, transmite News.ro.

Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marţi seara despre planurile cardinalului Blase Cupich de a-i acorda senatorului Dick Durbin din Illinois un premiu pentru întreaga carieră, în semn de recunoştinţă pentru activitatea sa în sprijinul imigranţilor. Planurile au stârnit obiecţii din partea unor episcopi conservatori americani, având în vedere sprijinul puternic al senatorului democrat pentru dreptul la avort.

Suveranul a cerut în primul rând respect pentru ambele părţi, dar a subliniat şi aparenta contradicţie din astfel de dezbateri.

„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viaţă”, a declarat el reporterilor. „Cineva care spune că „sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranţilor din Statele Unite”, nu ştiu dacă este pro-viaţă”.

Leon, ale cărui cuvinte au făcut ecou unui argument catolic comun adesea folosit în discuţiile despre avort, a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunţe că Durbin a refuzat premiul.

„Nu sunt foarte familiarizat cu acest caz particular. Cred că este important să se analizeze activitatea generală pe care un senator a desfăşurat-o, dacă nu mă înşel, în cei 40 de ani de serviciu în Senatul Statelor Unite”, a declarat papa marţi reporterilor, răspunzând la o întrebare adresată de EWTN News.

În comentariile sale despre disputa din Illinois, Papa Leon nu a făcut nicio referire la preşedintele Trump, a cărui administraţie a dus la o intensificare a măsurilor de control a imigraţiei în zona Chicago.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a intervenit şi a contestat îngrijorările exprimate de Papa Leon cu privire la tratamentul imigranţilor, afirmând că „respinge ideea că imigranţii ilegali din Statele Unite sunt trataţi în mod inuman sub această administraţie”.

Administraţia, a spus Leavitt, „încearcă să aplice legile naţiunii noastre în cel mai uman mod posibil”.

Învăţăturile Bisericii interzic avortul, dar se opun şi pedepsei capitale, considerând-o „inadmisibilă” în orice circumstanţe. Episcopii americani şi Vaticanul au cerut cu fermitate un tratament uman pentru migranţi, invocând porunca biblică de a „primii străinul”.

Răspunzând la o întrebare în limba engleză adresată de postul catolic american EWTN News, Papa a spus că există multe probleme etice care constituie învăţăturile Bisericii Catolice.

„Nu ştiu dacă cineva deţine adevărul absolut, dar aş cere în primul rând să existe un respect mai mare unul faţă de celălalt şi să căutăm împreună, atât ca fiinţe umane, în acest caz ca cetăţeni americani sau cetăţeni ai statului Illinois, cât şi în calitate de catolici, să spunem că trebuie să analizăm cu atenţie toate aceste probleme etice şi să găsim calea de urmat în această biserică. Învăţătura Bisericii cu privire la fiecare dintre aceste probleme este foarte clară”, a spus el.