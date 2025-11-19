13 morţi într-un atac israelian asupra unei tabere de refugiaţi palestinieni din Liban

Cel puţin 13 persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra celei mai mari tabere de refugiaţi palestinieni din Liban, Ain al-Hilweh, au anunţat marţi autorităţile libaneze, citate miercuri de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Mai multe alte persoane au fost rănite în atacul survenit în apropierea oraşului de coastă Sidon, a menţionat Ministerul Sănătăţii din Beirut, în timp ce surse din cartierul populat de palestinieni au declarat că numărul morţilor ar putea fi mult mai mare.

Atacul ar fi lovit marginea taberei, potrivit surselor.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a afirmat că armata a vizat „elemente teroriste” dintr-un complex de antrenament afiliat mişcării palestiniene islamiste Hamas, folosit pentru antrenament şi planificarea de atacuri împotriva Israelului. El a asigurat că au fost luate măsuri pentru a evita victimele civile.

Unele media israeliene au relatat că atacul ar fi vizat o întrunire a unor înalţi responsabili ai Hamas.

Hamas a condamnat atacul într-un comunicat, calificându-l un „atac brutal la adresa poporului nostru palestinian lipsit de apărare şi a suveranităţii libaneze”.

„Afirmaţiile şi alegaţiile armatei de ocupaţie israeliene conform cărora locul vizat era un Ťcomplex de antrenament aparţinând mişcăriiť sunt pure invenţii şi minciuni menite să justifice agresiunea sa criminală şi să incite împotriva taberelor şi a poporului nostru palestinian. Nu există facilităţi militare în taberele palestiniene din Liban”, se subliniază în comunicat.

Ain al-Hilweh, în sudul Libanului, găzduieşte circa 80.000 de oameni, fiind cea mai mare tabără de refugiaţi palestinieni din ţară. Majoritatea rezidenţilor sunt refugiaţi din războiul arabo-israelian din 1948 şi descendenţii lor.