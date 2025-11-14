Un înalt oficial american acuză producătorii de armament că au „înșelat” armata Statelor Unite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a afirmat în faţa presei că marii furnizori de armament au „înşelat” forţele americane să achiziţioneze echipamente scumpe în situaţii în care existau opţiuni comerciale mai ieftine, transmite vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mai mulţi militanţi pentru răspunderea guvernului şi unii parlamentari au susţinut de multă vreme că contractorii pentru apărare facturează sume prea mari. Comentariile lui Driscoll sunt însă neobişnuit de directe pentru un oficial guvernamental activ împotriva furnizorilor celei mai mari armate din lume, apreciază agenţia citată.

„Baza industrială a apărării în sens mai larg şi principalii contractori în special au înşelat poporul american şi Pentagonul şi armata”, a afirmat Driscoll.

El a adăugat că şi guvernul de la Washington are o parte din vină, deoarece a creat structuri de stimulente care au încurajat companiile să ceară preţuri astronomice.

Marii producători de armament furnizează forţelor armate a le SUA toate tipurile de sisteme, începând de la avioanele de luptă multirol F-35 de la Lockheed Martin la sisteme antirachetă de la companii ca RTX, Northrop Grumman sau Boeing.

Anterior, armata a arătat că un buton de control al ecranului pentru elicopterele Sikorsky Black Hawk produse de Lockheed costă 47.000 de dolari dacă este inclus într-un montaj complet, deşi poate fi produs independent cu numai 15 dolari.

„Sistemul s-a schimbat. Nu vi se va mai permite să faceţi asta armatei Statelor Unite”, a avertizat secretarul.

Armata americană lansează o iniţiativă de simplificare a procesului de achiziţie, în cadrul unui efort general al Depa rtamentului Apărării de a le permite militarilor să achiziţioneze mai rapid tehnologie în contextul ameninţărilor globale în creştere.

Reuters a transmis săptămâna trecută că armata încearcă să cumpere cel puţin un milion de drone în următorii doi sau trei ani şi – în loc să încheie parteneriate cu contractori mai mari – doreşte să colaboreze cu companii producătoare de drone care pot avea şi aplicaţii comerciale.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren şi-a intensificat luna aceasta presiunile asupra industriei de apărare pentru a nu se mai opune legislaţiei care le dă dreptul militarilor să îşi repare echipamentele.