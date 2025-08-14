G4Media.ro
Polonia a semnat un contract de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea avioanelor…

f-16, ucraina, piloti, avioane
Sursa foto: Pixabay / WikiImages

Polonia a semnat un contract de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea avioanelor F-16

14 Aug

Polonia a semnat un acord în valoare de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16, a anunţat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters, transmite News.ro.

Lucrările de modernizare vor fi realizate la uzina militară Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, din oraşul Bydgoszcz, în nordul ţării.

”Capacităţile actuale ale F-16 în versiunea CD sunt bune, dar după 20 de ani sunt insuficiente în faţa ameninţărilor actuale. Trebuie să îmbunătăţim recunoaşterea, comunicaţiile, integrarea cu F-35, tancurile Abrams şi elicopterele Apache, precum şi capacitatea de a opera în toate domeniile”, a declarat miercuri ministrul.

Polonia şi-a intensificat cheltuielile pentru apărare de la începutul războiului din Ucraina şi plănuieşte să aloce 5% din PIB forţelor armate începând cu 2026.

La începutul lunii august, Varşovia a mai semnat un contract de mai multe miliarde de dolari cu grupul sud-coreean Hyundai Rotem, pentru furnizarea de tancuri de luptă.

