„Frica îl motivează cu adevărat”: este Alex Karp, de la Palantir, cel mai înfricoșător CEO din lume?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un interviu recent, Alex Karp a declarat că compania sa, Palantir, este „cea mai importantă companie de software din America și, prin urmare, din lume”. S-ar putea să aibă dreptate, scrie The Guardian. Pentru unii, Palantir este și cea mai înfricoșătoare companie din lume, având în vedere implicarea sa în agenda autoritară a administrației Trump.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Punctul final potențial al tehnologiei Palantir este un sistem guvernamental atotputernic care amalgamează înregistrările fiscale ale cetățenilor, datele biometrice și alte informații personale – instrumentul suprem de supraveghere a statului. Nu este de mirare că Palantir a fost comparat cu Big Brother al lui George Orwell sau cu Skynet din filmele Terminator.

Asta îl face pe Karp cel mai înfricoșător CEO din lume? Există o oarecare concurență din partea lui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și cofondatorul Palantir, Peter Thiel. Dar Karp, în vârstă de 58 de ani, le-ar putea face concurență tuturor în ceea ce privește influența, încrederea în sine, ambiția și – chiar și în această galerie de excentrici – excentricitatea pură. În aparițiile sale din ce în ce mai frecvente în mass-media, Karp are o prezență izbitoare, cu părul său gri neîngrijit, dicția sa de 1,25 ori mai rapidă decât media și amestecul său de convingere combativă și manierisme aproape copilărești. În emisiunea Squawk Box de la CNBC, el a scuturat ambii pumni simultan în timp ce critica traderii short care pariau împotriva Palantir, a cărei cotă bursieră a urcat cu aproape 600% în ultimul an: „Este extrem de provocator”, s-a plâns el. „De ce trebuie să vină după noi?”

Lăsând deoparte pentru moment întrebările despre ce face de fapt Palantir, compania pare să se afle în centrul multor probleme urgente ale lumii. Numai în SUA, tehnologia sa de analiză a datelor bazată pe inteligență artificială alimentează deportările efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (Ice), programul de drone fără pilot al Pentagonului, profilarea (presupusă rasistă) a potențialilor criminali de către departamentele de poliție și multe altele. Software-ul său este utilizat de Forțele de Apărare Israeliene în atacurile asupra Gazei, de ucraineni împotriva Rusiei și de forțele de poliție și corporațiile din întreaga lume occidentală. În Marea Britanie, Palantir se află în centrul planurilor Partidului Laburist de „modernizare” a forțelor armate și a Serviciului Național de Sănătate (NHS): când Keir Starmer a vizitat Washingtonul în februarie, prima sa oprire după Casa Albă a fost biroul Palantir, unde Karp i-a arătat ultimele echipamente militare.

În ultimele decenii, Karp a rămas în mare parte în umbră, dar o nouă biografie, “The Philosopher in the Valley”, îl dezvăluie ca fiind o personalitate complexă, gânditoare, adesea contradictorie, cu un trecut care explică multe dintre nesiguranțele sale. „Frica este ceva care îl motivează cu adevărat”, spune jurnalistul Michael Steinberger, autorul cărții. „Unul dintre lucrurile fascinante despre Palantir este modul în care acesta îl întruchipează, în multe feluri, pe Karp… el a creat Palantir pentru a face lumea mai sigură pentru el însuși sau pentru oameni ca el.” Dacă acest lucru rămâne valabil este o chestiune discutabilă.

Cartea lui Steinberger îl prezintă pe Karp ca pe un CEO idiosincratic, cu un stil de viață singular. Este obsedat de fitness, în special de tai chi (este cunoscut pentru faptul că ține cursuri pentru angajați) și de schi fond (poartă adesea echipament de schi în viața de zi cu zi) și are o gașcă de bodyguarzi super-fit, în majoritate norvegieni. Karp, care a fost plătit cu 6,8 miliarde de dolari în 2024, deține aproximativ 20 de case în întreaga lume, multe dintre ele fiind aparent cabane de schi mobilate sumar. Nu este căsătorit și nu are copii, dar a fost descris ca fiind „monogam din punct de vedere geografic” – are două partenere simultane în diferite părți ale lumii. El susține că conduce Palantir ca pe „o colonie de artiști”, dar îi place să glumească la locul de muncă, comparându-se cu Larry David, și, potrivit cărții lui Steinberger, a sugerat odată că propriul său stil comic „ar putea fi numit Karp Your Enthusiasm”.

Aceasta nu este doar o ciudățenie a unui tip din domeniul tehnologiei, spune Steinberger. „În acest caz, este chiar el. El este el însuși. Și așa a fost întotdeauna.” Steinberger a frecventat aceeași facultate ca și Karp (Haverford, o facultate privată din Pennsylvania, deși cei doi nu se cunoșteau). În ultimii cinci ani, a reușit să obțină interviuri cu Karp ori de câte ori CEO-ul a putut să-l încadreze în programul său încărcat – inclusiv, într-o ocazie, în timpul antrenamentului său de la prânz cu schiurile cu role. Steinberger a trebuit să pedaleze alături de el, ținând în mână dictafonul.

Se pare că Karp a crescut simțindu-se foarte mult un outsider. Fiul unui tată pediatru evreu și al unei mame artiste afro-americane, a fost crescut în Philadelphia, într-un mediu erudit, relativ privilegiat, de stânga. Într-un interviu din 2023, el a spus: „Mereu am crezut că, dacă va veni fascismul, eu voi fi prima sau a doua persoană pusă la zid”. Pe lângă etnia sa, el consideră că punctul său forte este dislexia, care, după cum îi spune lui Steinberger, „m-a distrus, dar mi-a dat și aripi să zbor”. De asemenea, suferă de tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (el susține că tai chi-ul îl ajută să se concentreze).

Karp și Thiel s-au cunoscut în timpul studiilor la facultatea de drept din Stanford, unde s-au înțeles bine, în ciuda ideologiilor opuse. Dar, în timp ce Thiel a plecat să fondeze PayPal (împreună cu Musk) și să se lanseze într-o carieră fructuoasă în investiții în tehnologie, Karp a plecat să facă un doctorat în teoria socială neoclasică la Frankfurt. Fiind evreu, spune Steinberger, Karp „voia să înțeleagă cum Germania, un pilon al civilizației europene, a ajuns să se scufunde în barbarism”. În timp ce mulți titani ai tehnologiei au acumulat o avere pe care au folosit-o apoi pentru a-și promova „filosofia”, Karp a făcut efectiv invers. Când a reluat legătura cu Thiel și s-a alăturat Palantir Technologies în 2004, nu știa să scrie nici o linie de cod, dar știa ceva despre „ontologie” – modul în care informația este structurată și organizată. De asemenea, era, aparent, o personalitate convingătoare, pricepută în recrutarea și motivarea talentelor excentrice ca el.

Misiunea fondatoare a Palantir era „apărarea Occidentului” – un obiectiv neclar și flexibil. În timp ce companii precum Google, Apple, Facebook și Microsoft evitau să colaboreze cu armata, Palantir – care nu a fost niciodată o companie orientată către consumatori – a îmbrățișat această perspectivă, argumentând că Silicon Valley ar trebui să ajute SUA să-și mențină avantajul față de amenințările din partea unor țări precum China, Iran și, mai recent, Rusia. Numele companiei provine din mitologia Lord of the Rings a lui JRR Tolkien: un palantir este o „piatră care vede” – ceva asemănător unei bile de cristal – cu alte cuvinte, un dispozitiv de supraveghere. Karp a vorbit despre misiunea Palantir în termeni de „salvare a comitatului”, iar angajații erau uneori numiți „hobbiți”.

La începuturile sale, Palantir a asistat armata SUA în Irak și Afganistan, unde a conceput instrumente puternice pentru identificarea locațiilor și atacurilor inamice, salvând, probabil, vieți americane. Chiar și așa, a dat în judecată armata în 2016, când a fost trecută cu vederea pentru contracte. Palantir a fost implicată și în scandalul Cambridge Analytica, în 2018, în care datele utilizatorilor Facebook au fost folosite pentru a influența votul acestora în alegerile naționale. Dar, în timpul pandemiei de Covid, tehnologia sa a ajutat SUA și Marea Britanie, printre altele, să urmărească răspândirea bolii și distribuirea vaccinurilor și a ajutoarelor. Astăzi, are contracte în valoare de miliarde de dolari cu agenții militare și guvernamentale americane, inclusiv CIA, FBI, Departamentul pentru Securitate Internă și Agenția Națională de Securitate, precum și Ice. Se poate înțelege de ce au apărut comparațiile cu Big Brother.

Dar, există „unele concepții greșite fundamentale despre munca pe care o fac”, spune Steinberger. „Ei nu colectează datele, nu le stochează; ei furnizează software care ajută companiile și organizațiile să utilizeze mai bine propriile date.” Asta ar putea însemna conceperea de software pentru integrarea lanțurilor de aprovizionare complexe pentru o mare corporație, cum ar fi Airbus. Sau ar putea însemna analizarea unor cantități uriașe de date și identificarea în timp real a tiparelor și conexiunilor, pentru a identifica, să zicem, un inamic pe câmpul de luptă, un terorist intern sau un imigrant ilegal (sau, potențial, orice alt tip de individ). Palantir susține că are un cod de conduită și că a integrat măsuri de protecție pentru a preveni abuzurile, inclusiv „protecția libertăților civile” – deși nu este ușor să verifici astfel de afirmații. „Dacă au loc abuzuri de date cu software-ul Palantir, nu este din cauza Palantir, ci din cauza clienților”, spune Steinberger. „Consider software-ul Palantir ca pe un prăjitor de pâine. Dacă arzi pâinea prăjită, nu dai vina pe prăjitorul de pâine.”

Din punct de vedere politic, Karp este greu de clasificat. În timp ce conservatorul libertarian Thiel a fost unul dintre primii susținători ai lui Trump din Silicon Valley și a făcut campanie pentru el în cursa prezidențială din 2016, Karp nu a făcut același lucru. „Nu respect nimic la tipul ăsta. Ar fi greu să inventez pe cineva pe care să-l găsesc mai puțin atrăgător”, a spus Karp despre Trump în 2015. El a votat pentru Hillary Clinton în acele alegeri și a susținut-o pe Kamala Harris în 2024. Thiel s-a supărat pe Trump până în 2024, dar a jucat un rol important în numirea protejatului său, JD Vance, ca vicepreședinte.

De la realegerea lui Trump, însă, atât Thiel, cât și Karp par să se fi aliniat mai mult. Karp a scris un cec de un milion de dolari pentru inaugurarea lui Trump, dar nu a participat. În calitate de contractor cheie în domeniul apărării, Palantir a donat, de asemenea, 5 milioane de dolari pentru parada militară a lui Trump din iunie. Într-un interviu recent acordat Axios, Karp s-a descris ca „un independent care admiră ceea ce a făcut Trump în multe privințe”. În mintea lui Karp, „prețul pentru a face afaceri cu guvernul este să te porți frumos cu Trump”, spune Steinberger. Argumentul lui Karp, spune el, este: „Uite, ne-am lansat în afaceri pentru a lucra cu guvernul, nu poți sta aici și să retragi sprijinul când este ales cineva care nu-ți place”.

Cu toate că a declarat odată că fascismul era cea mai mare teamă a sa, Karp ar putea foarte bine să-l favorizeze – ajutând Ice să aresteze oameni de pe stradă, dintre care unii ar putea fi cetățeni nevinovați, de exemplu. Steinberger recunoaște ironia: „Cum poți rezolva această contradicție? Ei bine, în cazul lui, cred că un lucru este că el ar nega că Trump este fascist. Karp ar susține că încă avem un sistem judiciar funcțional și independent și o presă liberă, de exemplu.” Karp susține, de asemenea, că Palantir a împiedicat „nenumărate atacuri teroriste” în Europa, ceea ce a contribuit de fapt la salvarea acesteia de fascism. Argumentul său cu privire la imigrație, spune Steinberger, este că „dacă stânga nu ia în serios această preocupare, alegătorii se vor îndrepta către cei care o fac, iar stânga nu va aprecia rezultatul. Așa ați obținut prima președinție Trump și, probabil, acesta este unul dintre motivele pentru care ați obținut-o și pe a doua”.

S-ar părea că Karp crede că nu există nicio contradicție, dar „valorile occidentale” pe care le apără par să fi evoluat. Când Steinberger l-a întâlnit pentru prima dată în 2019, el vorbea despre apărarea democrației liberale – transformând Palantir într-un „gigant al libertăților civile”. „Judecând după propriile sale cuvinte… el nu vede democrația multirasială și pluralistă ca fiind elementul occidental care trebuie apărat”, susține Steinberger. Acum, „el o vede mai degrabă ca o colecție de țări legate de o moștenire iudeo-creștină comună și, în diferite grade, de atașamentul față de libera inițiativă. Cred că asta este poziția lui. Și asta te poate conduce pe niște căi destul de întunecate”.

În propria sa carte, The Technological Republic, scrisă împreună cu Nicholas W Zamiska și publicată în februarie, Karp pare mai preocupat de dominația SUA în domeniul tehnologiei și al armatei, inclusiv de înfrângerea rivalilor precum China în cursa pentru inteligența artificială. El a criticat politica identitară: într-o conferință telefonică privind rezultatele financiare de la începutul acestei luni, el a declarat că Palantir este „complet anti-woke”. El consideră că Occidentul este prea autocritic în ceea ce privește propria superioritate și că „tot ceea ce ai învățat la școală sau la facultate despre cum funcționează lumea este intelectual incorect”. În scrisoarea sa trimestrială către acționari din februarie, Karp a făcut referire la convingerea politologului Samuel Huntington că „ascensiunea Occidentului nu a fost posibilă „prin superioritatea ideilor, valorilor sau religiei sale… ci mai degrabă prin superioritatea sa în aplicarea violenței organizate” ”.

În luna mai, un grup de foști angajați ai Palantir a scris o scrisoare deschisă (intitulată „The Scouring of the Shire”) în care afirma că „conducerea Palantir a abandonat idealurile sale fondatoare” și că principiile sale de protecție împotriva discriminării, dezinformării și abuzurilor de putere „au fost încălcate și sunt rapid demontate la Palantir Technologies și în întreaga Silicon Valley”.

Oricât de perplex, de contestabil și poate de înfricoșător l-ar putea găsi unii pe Karp, Steinberger nu a ajuns să-l displacă. „Îl găsesc fascinant. Mi-au plăcut conversațiile noastre”, spune el. „Este foarte distractiv să discuți cu el. Este foarte inteligent, dar uneori vorbește cu o viteză de un milion de kilometri pe oră și este greu să-i urmărești firul gândirii.”

Lui Karp îi plac discuțiile aprinse, spune Steinberger. Așa funcționează Palantir – „A fost întotdeauna o cultură în care contrazicerea este binevenită” – și, spune el, Karp căuta adesea să intre într-o dezbatere cu Steinberger personal. „A devenit o glumă recurentă. Eu spuneam: „Cui îi pasă ce cred eu? Nu sunt aici să mă intervievez pe mine însumi, sunt aici să te intervievez pe tine”. Și asta îl enerva. Râdea și spunea: „Nu, nu, nu, hai să ne certăm.” Când Steinberger intra în discuție cu Karp, de obicei regreta: „În aproximativ 99% din cazuri, el este convins că are absolută dreptate… Ieșeai după o conversație cu el și, câteva ore mai târziu, stăteai acolo având o discuție tăcută, ripostând cu contraargumente, dar el nu era acolo.”

Palantir este ferm ancorată în infrastructura militar-industrială, iar afacerea este în plină expansiune, dar Karp nu se oprește aici. El a declarat că vrea ca Palantir să fie la fel de dominantă și indispensabilă precum era IBM în anii 1960, când era cea mai mare companie de calculatoare din lume și modela modul în care guvernul și companiile private făceau afaceri. De asemenea, el pare să vadă lumea ca pe un război existențial între „Occident” și dușmanii săi. Ai putea considera acest lucru ca fiind irațional de paranoic, terifiant de prevăzător sau pur și simplu ceea ce se întâmplă când citești prea mult Tolkien – dar Karp simte clar că are de lucru. Într-o scrisoare adresată acționarilor la începutul acestui an, el a scris: „Suntem încă în primele etape, la începutul primului act, al unei revoluții care se va desfășura pe parcursul a ani și decenii.”