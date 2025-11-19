Hellenic Petroleum intră în cursa pentru achiziționarea celor 300 de benzinării și a infrastructurii Lukoil din România – presa greacă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania greacă Hellenic Petroleum intră în cursa pentru achiziționarea a 300 de benzinării și a infrastructurii deținute de compania rusă Lukoil în România, scrie publicația elenă Europost, citată de Rador. Achiziționarea activelor companiei rusești Lukoil din România a devenit un punct de cotitură, din cauza apropiatelor sancțiuni americane.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compania Hellenic Petroleum e controlată de familia de industriași greci Latsis (45,5% din acțiuni prin intermediul Paneuropean Oil and Industrial Holdings), în timp ce guvernul grec deține 35,5%. Aproape 21% dintre acțiunile sale sunt pe Bursa de Valori din Atena.

În acest context, se dă o luptă între interesele investitorilor internaționali, echilibrul pieței interne și deciziile guvernului român, într-un moment critic pentru securitatea energetică a țării.

Întrucât se apropie ziua de 21 noiembrie — data la care intră în vigoare sancțiunile americane care interzic orice tranzacție cu grupul rus — Lukoil a solicitat o amânare de la Departamentul Trezoreriei Statelor Unite, știind că imensul său portofoliu din România și alte țări din Europa de Est constituie un activ strategic care nu poate rămâne neexploatat.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de benzinării, o activitate de vânzare angro de lubrifianți, un trader de gaze naturale și aproape 88% din drepturile la o concesiune offshore în Marea Neagră — un activ de importanță crucială pentru viitorul energetic al țării.

Conform unor surse guvernamentale române, bătălia pentru achiziționarea acestor active critice se concentrează pe trei „jucători” puternici: MOL, care operează deja un lanț de 230 de benzinării în România; compania americană Carlyle, care, prin intermediul Black Sea Oil and Gas, exportă gaze naturale din Marea Neagră și Hellenic Petroleum, o companie regională importantă, fără prezență pe piața românească până în prezent.

Interesul investitorilor nu se limitează la benzinării. Unii vizează exclusiv rețeaua de distribuție, alții doar rafinăria Petrotel, în timp ce există și intenția unor părți de a achiziționa întregul pachet energetic.

Între timp, ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, clarifică faptul că nu există o bază obiectivă pentru creșterea prețurilor la combustibili, în ciuda mișcărilor pieței de a exploata incertitudinea: „România are rezerve suficiente de combustibil, în timp ce rafinăria funcționează cu capacitate de producție neutilizată. Astăzi, țara exportă motorină și benzină către țările vecine”, a subliniat Ivan la o conferință a Consiliului Concurenței privind efectele tranziției energetice și digitalizării asupra concurenței.

Guvernul lucrează intens la elaborarea unei legislații care să armonizeze sancțiunile internaționale cu protecția economiei interne, a lanțurilor de distribuție și a partenerilor de afaceri ai companiilor aflate sub restricții.

Ministrul a adăugat: „Există un grup de lucru strategic sub coordonarea viceprim-ministrului, C. Predoiu, cu participarea ministerelor Energiei, Economiei, Afacerilor Externe și Finanțelor. Scopul nostru este de a aproba un act de reglementare care să respecte legislația națională, europeană și internațională, pentru a evita consecințele negative pentru lucrători și întreprinderi.”

Se menționează că președintele României, Nicușor Dan, a declarat că statul ar putea prelua temporar rafinăria Petrotel, în caz de urgență, pentru a menține buna funcționare a pieței.

Consiliul Concurenței din România monitorizează îndeaproape evoluțiile. Președintele acestuia, Bogdan Chirițoiu, a dat asigurări că țara este pregătită să se coordoneze cu alte țări afectate pentru a asigura funcționarea activităților Lukoil până la finalizarea tranzacției.

„Scopul nostru este să avem cât mai puține perturbări posibile ale pieței. Aprobarea achiziției se poate face la nivel național sau european, în funcție de structura pachetelor de active”, a adăugat el.

În cazul unei preluări naționale, ofertele vor fi evaluate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Până acum, însă, nu a existat niciun anunț oficial despre achiziția Lukoil, ceea ce indică faptul că discuțiile sunt încă în proces de reglementare și poziționare.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu