G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE planifică un sistem accelerat de transport militar în situaţii de urgenţă…

convoi militar-finlanda
Sursa foto: Facebook / Puolustusvoimat – Försvarsmakten

UE planifică un sistem accelerat de transport militar în situaţii de urgenţă / Rusia, capabilă până în 2030 să declanșeze un alt război în Europa

Articole19 Noi • 84 vizualizări 0 comentarii

Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgenţă pentru a accelera mişcarea transfrontalieră a trupelor şi echipamentelor militare ca răspuns la ameninţările tot mai mari la adresa securităţii din partea Rusiei, conform informaţiilor obţinute de dpa și preluate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Planul ar oferi operaţiunilor de transport militar acces prioritar la reţelele de transport, infrastructură şi servicii conexe în întreaga Uniunea Europeană în timpul unei crize.

De asemenea, ar permite excepţii de la regulile privind programul de lucru al şoferilor, de la cerinţele naţionale de notificare şi de la reglementările privind mediul sau zgomotul. Vehiculele feroviare ar putea fi utilizate în afara zonelor lor de operare aprobate în mod normal.

Un document de lucru menţionează că, în crize în care timpul de reacţie este critic, Europa nu îşi poate permite să acţioneze lent. Situaţiile care necesită o desfăşurare militară rapidă, la scară largă, apar adesea fără avertisment şi nu se pot baza pe o coordonare ad-hoc sau pe bunăvoinţa fiecărui stat membru în parte, se adaugă în document.

Sunt necesare un plan clar şi o prioritate garantată pentru forţele armate pentru a da descurajării o greutate reală.

După prezentare, propunerea va fi supusă dezbaterii miniştrilor UE şi Parlamentului European. Dacă este aprobat, sistemul ar putea fi activat în termen de 48 de ore în caz de urgenţă.

Documentele de lucru îl denumesc Sistemul European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitate Militară (EMERS).

Iniţiativa vine pe fondul unor evaluări ale serviciilor de informaţii care sugerează că Rusia ar putea fi capabilă din punct de vedere militar să lanseze un alt război până în 2030.

„Rusia nu are capacitatea de a lansa un atac asupra UE astăzi, dar s-ar putea pregăti în anii următori”, a avertizat în octombrie Kaja Kallas, şefa politicii externe a UE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia atacă cu drone şi rachete vestul Ucrainei / Polonia şi-a închis temporar două aeroporturi din sud-estul ţării

Articole19 Noi • 34 vizualizări
0 comentarii

Ucraina va cere Rusiei 43 de miliarde de dolari compensaţii climatice / Cantităţi uriaşe de combustibil ars, păduri pârjolite, clădiri distruse, printre efectele invaziei

Articole19 Noi • 45 vizualizări
0 comentarii

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă de la sol, după atacurile ruseşti lansate asupra Ucrainei

Articole19 Noi • 212 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.