UE planifică un sistem accelerat de transport militar în situaţii de urgenţă / Rusia, capabilă până în 2030 să declanșeze un alt război în Europa

Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgenţă pentru a accelera mişcarea transfrontalieră a trupelor şi echipamentelor militare ca răspuns la ameninţările tot mai mari la adresa securităţii din partea Rusiei, conform informaţiilor obţinute de dpa și preluate de Agerpres.

Planul ar oferi operaţiunilor de transport militar acces prioritar la reţelele de transport, infrastructură şi servicii conexe în întreaga Uniunea Europeană în timpul unei crize.

De asemenea, ar permite excepţii de la regulile privind programul de lucru al şoferilor, de la cerinţele naţionale de notificare şi de la reglementările privind mediul sau zgomotul. Vehiculele feroviare ar putea fi utilizate în afara zonelor lor de operare aprobate în mod normal.

Un document de lucru menţionează că, în crize în care timpul de reacţie este critic, Europa nu îşi poate permite să acţioneze lent. Situaţiile care necesită o desfăşurare militară rapidă, la scară largă, apar adesea fără avertisment şi nu se pot baza pe o coordonare ad-hoc sau pe bunăvoinţa fiecărui stat membru în parte, se adaugă în document.

Sunt necesare un plan clar şi o prioritate garantată pentru forţele armate pentru a da descurajării o greutate reală.

După prezentare, propunerea va fi supusă dezbaterii miniştrilor UE şi Parlamentului European. Dacă este aprobat, sistemul ar putea fi activat în termen de 48 de ore în caz de urgenţă.

Documentele de lucru îl denumesc Sistemul European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitate Militară (EMERS).

Iniţiativa vine pe fondul unor evaluări ale serviciilor de informaţii care sugerează că Rusia ar putea fi capabilă din punct de vedere militar să lanseze un alt război până în 2030.

„Rusia nu are capacitatea de a lansa un atac asupra UE astăzi, dar s-ar putea pregăti în anii următori”, a avertizat în octombrie Kaja Kallas, şefa politicii externe a UE.