Pacienții Institutului Oncologic Cluj, monitorizați în timp real cu brățări speciale / Pot fi detectați în orice moment / ”Dacă identificăm o infecție nozocomială la un pacient, putem să identificăm persoanele din jurul lui care au fost expuse la risc”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca a realizat o serie de investiții, una dintre ele fiind implementarea unui sistem de monitorizare a pacienților. Prin acesta, cei internați aici pot fi monitorizați tot timpul, iar asta ar ajuta inclusiv la posibilele infecții cu nozocomiale, anunță Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am dorit să implementăm un sistem digital prin care să putem face înregistrări în timp real pentru diverse activități și am ales trei activități care puteau fi implementate pe durata derulării proiectului, respectiv trasabilitatea pacienților, a instrumentarului medico-chirurgical și a curățeniei.

În cazul pacienților, tehnologia furnizată este utilizată de o tehnologie RFID. Sunt amplasate antene, s-a dezvoltat zona de rețelistică, iar sistemul este conectat cu aplicațiile din Institut. O parte din aplicații descarcă informație în platforma sistemului care colectează informațiile înregistrate prin toate dispozitivele amplasate în Institut”, povestește managerul unității dr. Delia Herghea.

Tehnologia RFID (Radio-Frequency Identification) folosește unde radio pentru identificarea și localizarea automată a persoanelor sau obiectelor. În context medical, etichetele sau brățările RFID permit monitorizarea în timp real a pacienților fără contact direct. Sistemul funcționează prin emiterea unui cod unic către antenele amplasate în spital, facilitând intervențiile rapide în situații critice.

„Pacientul care se internează în spital, la momentul internării în secție primește o brățară care are acel sistem RFID preamplasat. Pe brățară se imprimă numele pacientului, un cod de bare care reprezintă un număr de identificare unic, care este un număr intern al Institutului și un sistem de marcare, un cod de culori în care se evidențiază gradul de mobilitate al pacientului. (…) Noi am dorit să facem lucrul ăsta pentru că în situația în care identificăm o infecție nozocomială la un pacient, ne-am gândit la Covid în primul rând, putem să identificăm persoanele din jurul lui care au fost expuse la risc, respectiv pacienții care au stat în același salon.

Atunci știm care sunt pacienții care ar putea să fie și ei afectați sau care ar putea să dezvolte o infecție de același tip sau cu același tip de germeni cu care a fost infectat primul pacientul. Asta ajută și pentru măsurile de control, pentru a ști să nu grupăm pacienții sănătoși cu cei bolnavi, să putem izola pacientul și să prevenim în modul acesta contaminarea mediului, dar și a altor pacienți din spital”, explică Herghea.