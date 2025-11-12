G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, după un nou incident în care…

pacient intr-o baza de tratament asistat de o asistentă
Sursa foto: Știrile ProTV

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, după un nou incident în care un pacient a căzut de pe o targă: Căderea nu a avut consecinţe medicale / S-a decis trimiterea întreg personalului din tură în fața comisiei de disciplină

Articole12 Noi • 118 vizualizări 1 comentariu

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti a precizat, după ce un pacient a căzut de pe o targă, la Unitatea de Primiri Urgenţe, că această cădere nu a avut consecinţe medicale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pacientul le-a declarat cadrelor medicale că a încercat să îşi aranjeze hainele, pe marginea tărgii, şi a alunecat. Întreg personalul din acea tură a dat explicaţii, datele fiind analizate. De asemenea, s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, urmând a fi stabilit gradul de vinovăţie. Luna trecută, un pacient scăpat de pe targă în curtea aceleiaşi unităţ i medicale a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală după un traumatism cranio-cerebral, transmite News.ro.

”Ca urmare a situaţiei sesizate în presă legat de căderea unui pacient de pe o targă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Andreoiu» Ploieşti, facem următoarele precizări: Căderea nu a avut consecinţe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conştient, cooperant a declarat cadrelor medicale că s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-şi aranja vestimentaţia, moment în care a alunecat”, a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, conducerea unităţii medicale.

Potrivit sursei citate, a fost deschisă o anchetă internă în urma căreia întreg personalul aflat în tura respectivă a dat notă explicativă.
”În momentul de faţă se face o analiză şi se stabilesc relaţiile de cauzalitate care au dus la apariţia incidentului. Ca măsură preliminară s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, gradul de vinovăţie şi amploarea sancţiunilor urmând a fi stabilite de comisie. De asemenea s-a decis verificarea întregului inventar de tărgi din cadrul spitalului şi retragerea până la remediere în cazul unor eventuale defecţiuni. Conducerea spitalului va întreprinde tot ce este necesar pentru a menţine un standard ridicat în ceea ce priveşte calitatea actului medical”, se arată în comunicatul semnat de managerul Sebastian Toma.

În luna octombrie, un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţa că, în urma incidentului, a deschis dosar penal.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Carmen Mazilu: Derulăm un proiect pilot în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului / Dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional

Articole28 Oct • 343 vizualizări
0 comentarii

Pacient scăpat de pe o targă, de angajatul unei ambulanțe private, în timp ce era preluat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Articole24 Oct 2025 • 414 vizualizări
0 comentarii

Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul, potrivit unui nou studiu

Articole22 Oct 2025 • 462 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Vanatoare de vrajitoare! Ce treaba au medicii cu targile si cati brancardieri ar trebui sa fie ca sa pazeasca fiecare pacient?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.