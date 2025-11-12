Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, după un nou incident în care un pacient a căzut de pe o targă: Căderea nu a avut consecinţe medicale / S-a decis trimiterea întreg personalului din tură în fața comisiei de disciplină

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti a precizat, după ce un pacient a căzut de pe o targă, la Unitatea de Primiri Urgenţe, că această cădere nu a avut consecinţe medicale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pacientul le-a declarat cadrelor medicale că a încercat să îşi aranjeze hainele, pe marginea tărgii, şi a alunecat. Întreg personalul din acea tură a dat explicaţii, datele fiind analizate. De asemenea, s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, urmând a fi stabilit gradul de vinovăţie. Luna trecută, un pacient scăpat de pe targă în curtea aceleiaşi unităţ i medicale a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală după un traumatism cranio-cerebral, transmite News.ro.

”Ca urmare a situaţiei sesizate în presă legat de căderea unui pacient de pe o targă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Andreoiu» Ploieşti, facem următoarele precizări: Căderea nu a avut consecinţe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conştient, cooperant a declarat cadrelor medicale că s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-şi aranja vestimentaţia, moment în care a alunecat”, a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, conducerea unităţii medicale.

Potrivit sursei citate, a fost deschisă o anchetă internă în urma căreia întreg personalul aflat în tura respectivă a dat notă explicativă.

”În momentul de faţă se face o analiză şi se stabilesc relaţiile de cauzalitate care au dus la apariţia incidentului. Ca măsură preliminară s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, gradul de vinovăţie şi amploarea sancţiunilor urmând a fi stabilite de comisie. De asemenea s-a decis verificarea întregului inventar de tărgi din cadrul spitalului şi retragerea până la remediere în cazul unor eventuale defecţiuni. Conducerea spitalului va întreprinde tot ce este necesar pentru a menţine un standard ridicat în ceea ce priveşte calitatea actului medical”, se arată în comunicatul semnat de managerul Sebastian Toma.

În luna octombrie, un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţa că, în urma incidentului, a deschis dosar penal.