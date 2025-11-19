Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă a survolat Republica Moldova

Ambasadorul Rusiei la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe, după ce în noaptea de marți spre miercuri o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al ministerului, MAE condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).

„Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională”, transmite MAE.

Ministerul anunță că îl va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, pentru a transmite protestul ferm al părții moldovenești.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, arată MAE.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă.

„Aparatul de zbor a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova), la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, arată ministerul.

În România, două aeronave Eurofighter Typhoon germane și două F-16 românești au fost mobilizate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru a monitoriza spațiul aerian de la granița cu Ucraina, după detectarea unei drone care a pătruns în spațiul național, a anunțat Ministerul Apărării de la București.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

„Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești și, ulterior, în zona localității Oancea (România), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59”, a transmis ministerul.