G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă…

Republica Moldova steag stema
Foto: Guvern

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă a survolat Republica Moldova

Articole19 Noi 0 comentarii

Ambasadorul Rusiei la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe, după ce în noaptea de marți spre miercuri o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al ministerului, MAE condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).

„Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională”, transmite MAE.

Ministerul anunță că îl va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, pentru a transmite protestul ferm al părții moldovenești.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, arată MAE.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă.

„Aparatul de zbor a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova), la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, arată ministerul.

În România, două aeronave Eurofighter Typhoon germane și două F-16 românești au fost mobilizate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru a monitoriza spațiul aerian de la granița cu Ucraina, după detectarea unei drone care a pătruns în spațiul național, a anunțat Ministerul Apărării de la București.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

„Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești și, ulterior, în zona localității Oancea (România), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59”, a transmis ministerul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.