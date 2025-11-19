SURSE Doar pensionarii speciali sunt vizați de legea care descurajează cumulul pensie-salariu. Pensionarii speciali pot rămâne angajați la stat doar dacă își scad pensia cu 85%

Proiectul guvernului Bolojan care vizează cumulul pensie-salariu arată că bugetarii care au și pensii speciale (necontributive) pot rămâne angajați la stat doar dacă acceptă să își reducă pensia cu 85%, au declarat miercuri pentru G4Media surse guvernamentale

Versiunea inițială a proiectului, un draft consultat marți de G4Media, nu includea această precizare, că se aplică doar pensionarilor speciali care sunt reangajați la stat.

Astfel, proiectul legislativ nu va afecta pensionarii normali (cei care au pensii bazate pe contributivitate) care activează în educație, sănătate sau alte domenii bugetare.

Practic, dacă proiectul intră în vigoare, el se va aplica doar pensionarilor speciali: magistrați, militari, personalul aeronautic navigant, funcționarii publici parlamentari, personalul Curții de Conturi și diplomați. Aceștia vor trebui să renunțe la 85% din pensie dacă vor să rămână angajați la stat, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.

Guvernul ar putea promova această prevedere fie printr-un proiect de lege pe care să își asume răspunderea, au mai declarat sursele citate.