SURSE Doar pensionarii speciali sunt vizați de legea care descurajează cumulul pensie-salariu.…

bani, lei, bancnote, cash, numerar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

SURSE Doar pensionarii speciali sunt vizați de legea care descurajează cumulul pensie-salariu. Pensionarii speciali pot rămâne angajați la stat doar dacă își scad pensia cu 85%

4 comentarii

Proiectul guvernului Bolojan care vizează cumulul pensie-salariu arată că bugetarii care au și pensii speciale (necontributive) pot rămâne angajați la stat doar dacă acceptă să își reducă pensia cu 85%, au declarat miercuri pentru G4Media surse guvernamentale

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Versiunea inițială a proiectului, un draft consultat marți de G4Media, nu includea această precizare, că se aplică doar pensionarilor speciali care sunt reangajați la stat.

Astfel, proiectul legislativ nu va afecta pensionarii normali (cei care au pensii bazate pe contributivitate) care activează în educație, sănătate sau alte domenii bugetare.

Practic, dacă proiectul intră în vigoare, el se va aplica doar pensionarilor speciali: magistrați, militari, personalul aeronautic navigant, funcționarii publici parlamentari, personalul Curții de Conturi și diplomați. Aceștia vor trebui să renunțe la 85% din pensie dacă vor să rămână angajați la stat, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.

Guvernul ar putea promova această prevedere fie printr-un proiect de lege pe care să își asume răspunderea, au mai declarat sursele citate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

4 comentarii

  1. pai asa mai merge .. dar a trebuit sa se inflameze societatea ca sa vina cu specificarile acestea?

    • pentru un personaj promovat ca profesionist ca Bolojan aveam mai multe asteptari

    • desi am un presentiment ca o sa pice la CCR pe baza de discriminare intre pensionari , pentru ca la drepturi si ala SPECIALI la 48 ani se vor agata de amaratii de pensionari care ies la 65 ani si primesc salarii pe contributivitate

