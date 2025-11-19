G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Robert Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei

slovacia, steag, drapel
Sursa foto: Pxfuel.com

Premierul Robert Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei

Articole19 Noi 0 comentarii

Slovacia doreşte ca NATO să consolideze apărarea aeriană a ţării situate pe flancul estic al alianţei, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, care marţi a venit la Bratislava, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În cadrul discuţiei comune, (premierul Robert Fico) a solicitat secretarului general să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei”, a transmis biroul de presă al guvernului slovac într-un comunicat difuzat după întâlnirea de marţi seara, fără a oferi mai multe detalii.

Slovacia a căutat să-şi consolideze capacităţile de apărare aeriană în ultimii ani, inclusiv prin achiziţionarea de sisteme de apărare din Israel şi cumpărarea de noi avioane de vânătoare F-16.

A fost printre statele UE din flancul estic care au convenit în septembrie asupra necesităţii unui „zid anti-dronă” cu detectare avansată.

În discuţiile purtate la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Robert Fico a apărat, pe de altă parte, planurile Slovaciei de a decide în ritm propriu structura cheltuielilor de apărare în anii următori, în contextul în care majoritatea membrilor NATO îşi măresc investiţiile în apărare, aşa cum a cerut Donald Trump.

De la venirea lui Fico la putere, în 2023, Slovacia se opune politicii Uniunii Europene de a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei ruse, iar premierul slovac a reiterat, totodată, la întâlnirea sa cu Rutte, că guvernul de la Bratislava nu va furniza direct arme letale Kievului, cu excepţia autorizării contractelor comerciale.

„Mă bucur să fiu la Bratislava pentru a mă întâlni cu prim-ministrul Robert Fico. Slovacia este un aliat preţios de peste 20 de ani, găzduind una dintre forţele noastre multinaţionale terestre avansate. Vă mulţumesc pentru contribuţia dumneavoastră la securitatea noastră colectivă”, a scris pe X secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Statele Unite au anunţat recent retragerea a circa 800 de militari americani de pe flacul estic al NATO, o decizie care priveşte în special România, dar care va afecta şi Slovacia, Ungaria şi Bulgaria. Secretarul american al apărării a declarat că decizia a fost coordonată cu NATO şi cu comandantul american din Europa.

Secretarul general al NATO a fost şi în România luna aceasta, unde s-a întâlnit cu oficialii statului şi a participat la un forum organizat de NATO cu industria din domeniul apărării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Impasul privind activele rusești se confruntă cu obstacole / Premierul Slovaciei, pro-rusul Fico, amenință și el cu blocarea proiectului

Articole11 Noi • 227 vizualizări
0 comentarii

Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: mai mulți răniți, circulația feroviară este grav afectată

Articole9 Noi • 212 vizualizări
0 comentarii

Polonia negociază importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia

Articole5 Noi • 728 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.