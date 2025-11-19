Premierul Robert Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei

Slovacia doreşte ca NATO să consolideze apărarea aeriană a ţării situate pe flancul estic al alianţei, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, care marţi a venit la Bratislava, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

„În cadrul discuţiei comune, (premierul Robert Fico) a solicitat secretarului general să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei”, a transmis biroul de presă al guvernului slovac într-un comunicat difuzat după întâlnirea de marţi seara, fără a oferi mai multe detalii.

Slovacia a căutat să-şi consolideze capacităţile de apărare aeriană în ultimii ani, inclusiv prin achiziţionarea de sisteme de apărare din Israel şi cumpărarea de noi avioane de vânătoare F-16.

A fost printre statele UE din flancul estic care au convenit în septembrie asupra necesităţii unui „zid anti-dronă” cu detectare avansată.

În discuţiile purtate la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Robert Fico a apărat, pe de altă parte, planurile Slovaciei de a decide în ritm propriu structura cheltuielilor de apărare în anii următori, în contextul în care majoritatea membrilor NATO îşi măresc investiţiile în apărare, aşa cum a cerut Donald Trump.

De la venirea lui Fico la putere, în 2023, Slovacia se opune politicii Uniunii Europene de a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei ruse, iar premierul slovac a reiterat, totodată, la întâlnirea sa cu Rutte, că guvernul de la Bratislava nu va furniza direct arme letale Kievului, cu excepţia autorizării contractelor comerciale.

„Mă bucur să fiu la Bratislava pentru a mă întâlni cu prim-ministrul Robert Fico. Slovacia este un aliat preţios de peste 20 de ani, găzduind una dintre forţele noastre multinaţionale terestre avansate. Vă mulţumesc pentru contribuţia dumneavoastră la securitatea noastră colectivă”, a scris pe X secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Statele Unite au anunţat recent retragerea a circa 800 de militari americani de pe flacul estic al NATO, o decizie care priveşte în special România, dar care va afecta şi Slovacia, Ungaria şi Bulgaria. Secretarul american al apărării a declarat că decizia a fost coordonată cu NATO şi cu comandantul american din Europa.

Secretarul general al NATO a fost şi în România luna aceasta, unde s-a întâlnit cu oficialii statului şi a participat la un forum organizat de NATO cu industria din domeniul apărării.