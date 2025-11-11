Impasul privind activele rusești se confruntă cu obstacole / Premierul Slovaciei, pro-rusul Fico, amenință și el cu blocarea proiectului

Eforturile europene de a exploata activele rusești înghețate pentru a menține Ucraina pe linia de plutire sunt blocate de obiecțiile Belgiei, dar liderul Slovaciei reamintește UE că și el este dispus să blocheze planul, scrie Politico.

Cererile Belgiei privind garanțiile financiare din partea capitalelor UE pentru împrumut au devenit punctul central al inițiativei, care ar utiliza activele statului rus înghețate pe teritoriul belgian. Conducerea Comisiei Europene nu a reușit să convingă premierul belgian să adere la plan vineri, potrivit a doi oficiali informați cu privire la discuții.

Apoi, premierul Slovaciei, Robert Fico, s-a alăturat discuției, complicând și mai mult eforturile blocului de a umple fondurile de război ale Kievului înainte ca acestea să se epuizeze în primăvară.

„Slovacia nu va participa la niciun program juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate dacă aceste fonduri vor fi cheltuite pentru costuri militare în Ucraina”, a declarat Fico duminică pentru postul public de televiziune slovac STVR.

Comentariile lui Fico semnalează provocarea juridică cu care se confruntă Comisia pentru a contracara amenințarea de veto pe care țările din UE favorabile Kremlinului o au asupra sancțiunilor împotriva Rusiei – o cerință cheie și din partea belgienilor. Comisia lucrează la o portiță juridică pentru a menține activele rusești înghețate până când Moscova va pune capăt războiului și va plăti reparații de război Ucrainei.

Fără această portiță, Slovacia sau Ungaria ar putea torpila întreaga inițiativă atunci când UE trebuie să reautorizeze sancțiunile împotriva Rusiei la fiecare șase luni, returnând Moscovei orice sumă provenită din sancțiuni.

Miniștrii de finanțe ai UE vor relua dezbaterea atunci când se vor reuni în cadrul reuniunii Ecofin de la Bruxelles din această lună, în speranța că Comisia va furniza în mod oficial o listă de opțiuni alternative de finanțare pentru Ucraina, în cazul în care UE nu va ajunge la un acord privind utilizarea fondurilor sancționate ale Kremlinului.

Lista de opțiuni este concepută pentru a concentra atenția și a reaminti capitalelor UE că vor trebui să apeleze la propriile resurse financiare pentru a sprijini Ucraina, dacă împrumutul pentru reparații nu va fi aprobat – o perspectivă neatractivă pentru țările ale căror economii încă se confruntă cu efectele unei pandemii devastatoare. Același lucru este valabil și pentru Slovacia, a cărei datorie a atins 88,2% din PIB în vara acestui an.

Între timp, Comisia caută alte canale pentru a ajuta la consolidarea finanțelor Ucrainei, astfel încât aceasta să poată continua lupta împotriva forțelor ruse.

Printre acestea se numără Norvegia, al cărei ministru de finanțe, Jens Stoltenberg, sosește miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre nevoile financiare ale Kievului, printre alte subiecte politice. Economiștii și politicienii norvegieni au sugerat ca Norvegia, susținută de fondul său suveran de investiții, să ofere garanția pentru împrumutul de reparații. Deși binevenită, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt slabe, potrivit oficialului citat mai sus.

Comisia încurajează, de asemenea, capitalele UE să utilizeze o inițiativă recentă în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziționarea de contracte de apărare, denumită SAFE, pentru a furniza mai multe arme trupelor ucrainene.

În rest, UE va trebui să intervină, cu excepția cazului în care Belgia, Ungaria și Slovacia vor ceda.

Liderii UE urmează să se întâlnească la jumătatea lunii decembrie. Însă același oficial a afirmat că un acord privind împrumutul pentru reparații ar fi prea târziu, deoarece va dura luni de zile pentru ca anumite aspecte ale acordului să fie aprobate de unele parlamente naționale, inclusiv cele din Franța și Germania.

Întârzierile la nivelul UE au, de asemenea, un efect de domino asupra finanțării internaționale pentru Ucraina din partea creditorului mondial de ultimă instanță. Fondul Monetar Internațional va împrumuta mai mulți bani Kievului numai atunci când va fi mulțumit de sănătatea financiară a țării, iar împrumutul pentru reparații este esențial pentru a asigura un rezultat pozitiv.