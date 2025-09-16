G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni

Robert Fico Vladimir Putin
sursa foto: Captura video

Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni

Articole16 Sep 0 comentarii

Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul pro-rus Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie POLITICO, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conducerea partidului socialist a luat această decizie cu unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joi trecută, potrivit surselor POLITICO.

Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam între 16 şi 18 octombrie.

Decizia vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova în luna mai, înaintea celebrării Zilei Victoriei din Rusia. De asemenea, Fico a fost singurul lider din UE care a fost prezent la parada militară de la Beijing, la începutul acestei luni, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping din China şi cu Aleksandr Lukaşenko din Belarus.

Calitatea Smer de membru al Partidului Socialiştilor Europeni fusese suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat Hlas (acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi încă exclus, au declarat oficialii).

Robert Fico a fost din ce în ce mai în dezacord cu socialiştii europeni, încetinind adoptarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.

Europarlamentarii Smer şi biroul de presă al partidului nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nici social-democraţii europeni nu au răspuns la solicitarea de comentarii, precizează POLITICO.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară provenite din Rusia, avertizează secretarul american al Energiei

Articole12 Sep • 1.867 vizualizări
0 comentarii

GRECO recomandă Slovaciei acţiuni de combatere a corupţiei şi de creştere a integrităţii poliţiei

Articole4 Sep • 66 vizualizări
0 comentarii

Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia / Bratislava anunţă că a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi / Premierul Fico spune că nu înţelege de ce este singurul lider UE prezent la Beijing: „Se construieşte noua ordine mondială”

Articole2 Sep • 1.221 vizualizări
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.