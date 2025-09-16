Ministrul Ţoiu a subliniat necesitatea creşterii implicării OSCE în rezilienţa faţă de acţiunile destabilizatoare ale Rusiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, context în care a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei în consolidarea rezilienţei statelor beneficiare de asistenţă, „în faţa activităţilor destabilizatoare ale Rusiei, cu atenţie particulară asupra Republicii Moldova”, transmite MAE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În context, arată sursa citată, ministrul a evidenţiat sprijinul financiar acordat OSCE de către ţara noastră, transmite Agerpres.

Discuţiile au abordat principalele teme de pe agenda OSCE şi chestiuni legate de funcţionarea organizaţiei, precum buget, resurse umane, rolul misiunilor OSCE în teren.

Ministrul român a reconfirmat sprijinul României pentru activitatea OSCE şi importanţa acordată respectării principiilor şi angajamentelor organizaţiei. A apreciat activitatea Preşedinţiei finlandeze în exerciţiu şi eforturile secretarului general OSCE pentru asigurarea viabilităţii organizaţiei în contextul intensificării riscurilor şi provocărilor la adresa securităţii europene.

Şefa diplomaţiei române a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi a asigurat de sprijinul României pentru activităţile OSCE axate pe gestionarea consecinţelor războiului. Totodată, a fost interesată de abordarea secretarului general referitoare la rolul OSCE după încheierea războiului.

Potrivit MAE, Oana Ţoiu a insistat pe importanţa activităţii reprezentantului special pentru Ucraina şi rolul Programului de sprijin pentru Ucraina.

De asemenea, ministrul român a evocat consecinţele războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina în statele vecine, inclusiv intensificarea acţiunilor hibride ale Rusiei.

În discuţii, oficialul român a menţionat prioritatea acordată creşterii reprezentării României în cadrul organizaţiei.