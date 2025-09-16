G4Media.ro
Nou dosar privind tentativa la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, care…

sigla diicot
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Nou dosar privind tentativa la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, care ar fi fost săvârșită de persoane din „siajul unor reprezentanți ai serviciilor de informații și ai altor autorități” din Rusia și China

Anchete16 Sep • 407 vizualizări 0 comentarii

Parchetul General a disjuns către DIICOT un dosar privind tentativa la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, care ar fi fost săvârșită de persoane din „siajul unor reprezentanți ai serviciilor de informații și ai altor autorități” din Rusia și China, potrivit rechizitoriului din dosarul lui Călin Georgescu, Horațiu Potra și a grupului de mercenari, consultat de G4Media.

În urma perchezițiilor din august 2025, la mai multe imobile din județele Mureș și Sibiu, organele de cercetare penală au identificat și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, constând în dispozitive
informatice, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri.

„Constatând faptul că investigarea și instrumentarea în mod complet a segmentului procesual ce vizează infracțiunea anterior menționată ar impieta buna desfășurare a procesului penal vizavi de infracțiunile pentru care se consideră atins deja standardul probator pentru sesizarea instanței de judecată, se va dispune disjungerea cauzei, constituirea unui nou dosar penal și declinarea competenței de soluționare a acestuia de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Structura Centrală, prin raportare la natura infracțiunii și la criteriul de competență teritorială. Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 32 Cod penal rap. la art. 412 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 397 alin. 2 Cod penal, (presupus a fi fost săvârșită de persoane necuonoscute, din siajul unor reprezentanți ai serviciilor de informații și ai altor autorități din Federația
Rusă și Republica Populară Chineză)”, se arată în rechizitoriu.

