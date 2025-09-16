RECHIZITORIU Cum s-a format rețeaua pentru susținerea candidaturii lui Călin Georgescu / Rol semnificativ al lui Horațiu Potra, care i-a plătit chiria de 16.000 lei și i-a dat în mod repetat bani cash / Numeroase fotografii îl plasează pe Potra la Moscova și la Ambasada Rusiei

A existat un plan timpuriu și bine structurat pentru candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, în care un rol semnificativ l-a avut Horațiu Potra, atât în conturarea strategiei de campanie, cât și financiar. Printre altele, Potra i-a plătit chiria lui Georgescu în campanie, de 16.000 lei și i-a dat în mod repetat sume în numerar, susțin procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată, consultat de G4Media.

Procurorii precizează că perchezitia informatică a relevat numeroase fotografii ce îl plasează pe Potra la Moscova și la Ambasada Rusiei.

Procurorul general, Alex Florența, a confirmat, luni, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potrivit acestuia, în total au fost trimiși în judecată 22 inculpați, între care și Horațiu Potra. Detalii aici.

„Materialul probator administrat în prezenta cauză a relevat, printre altele, evidența unui plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin, această etapă incipientă fiind caracterizată prin demersuri discrete, orientate spre identificarea și consolidarea sprijinului politic, social și financiar necesar pentru susținerea unui proiect electoral de amploare națională.

Întrucât condițiile preliminare pentru o candidatură clasică nu puteau sau nu se dorea a fi îndeplinite în mod tradițional, având în vedere absența susținerii oficiale din partea unui partid politic major, s-a impus adoptatea unei strategii alternative de construire a unei infrastructuri electorale independente.

În această etapă de planificare, candidatul a întreprins demersuri pentru obținerea sprijinului unor persoane din diverse medii, prin aceste contacte fiind urmărită atât consolidarea unei rețele de influență, cât și identificarea unor potențiali finanțatori dispuși să asigure resursele necesare desfășurării campaniei electorale”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor, „un rol semnificativ în conturarea strategiei electorale și în mobilizarea resurselor necesare l-a avut inculpatul Potra Horațiu”.

Călin Georgescu împreună cu Horațiu Potra au început să acționeze pentru candidatura din 2024 încă din anul 2022.

Astfel, în aprilie 2022, Georgescu i-a solicitat lui Potra să-l abordeze pe Frank Timiș, om de afaceri prosper care activează în domeniul exploatărilor miniere pe teritoriul Africii, în vederea susținerii financiare a campaniei sale electorale cu 20-35 milioane USD.

„Cu titlu de compensație pentru sprijinul acordat, inculpatul Potra Horațiu i-a garantat că, în ipoteza în care planul va fi unul de succes, inculpatul Georgescu Călin „va deschide toate minele din România, și în

special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU”, după câștigarea alegerilor.

De remarcat sunt, pe de o parte, condițiile negocierii sprijinului și care presupuneau existența unei contraprestații în eventualitatea dobândirii celei mai înalte funcții de demnitate publică (”Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu”), continuarea discuției vizând redeschiderea minelor, în special a celor

aurifere, în condițiile în care persoana căreia i se solicita sprijinul financiar putea manifesta interes, date fiind afacerile dezvoltate de către acesta în domeniul exploatărilor miniere în state aflate pe continentul african”, se arată în rechizitoriu.

Procurorii menționează și sprijinul financiar pe care Potra i l-a dat lui Georgescu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra, Panța Dan Cristian, inculpat și el în dosar.

„Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 RON, a fost efectuată de Potra Horațiu în numerar, iar conversațiile din aplicațiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment. De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui Potra Horațiu, în locații din București și Ilfov”, mai menționează procurorii.

Procurorii amintesc că Horațiu Potra a fost implicat în diverse controverse:

Fost luptător în Legiunea Străină, președinte al Asociației Românilor care au activat în Legiunea Franceză (RALF), prin intermediul căreia intermediază contracte pe linia securității pentru personal și obiective, cu prepoderență în zone din Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, cunoscut pentru activitățile cu agenți de securitate (mercenari) desfășurate în Africa, respectiv antrenarea și pregătirea armatei locale din statul Congo, și cunoscut cu antecedente penale (condamnat cu suspendare pentru deținere ilegală de arme de foc), pe plan politic, Potra Horațiu a candidat la alegerile locale din municipiul Mediaș în cursul anului 2024 din partea Partidului Patrioților, iar la alegerile parlamentare a candidat din partea Partidului Social Democrat Independent.

Conform declarațiilor sale din articole de presă, în anul 2024 a dus în jur de 1000 de foști militari români în Congo, pentru a sprijini armata locală.

În mediul virtual s-a viralizat o fotografie în care Potra Horațiu apare împreună cu Budică Octavian și Velcherean Răzvan, alături de fostul ambasador al Federației Ruse în România, Kuzmin Valeri.

Potra Horațiu este menționat și în mai multe articole mass-media ce au prezentat conflictul dintre acesta și fostul șef ROMGAZ, Adrian Volintiru. Dosarul de amenințare în care a fost trimis în judecată Potra Horațiu, un veteran al Legiunii Străine Franceze acuzat că l-a amenințat cu răpirea pe fostul șef al ROMGAZ, Adrian Volintiru, a fost soluționat prin retragerea plângerii. În calitate de persoană vătămată, Volintiru Adrian a declarat că și-a retras plângerea pentru că nu voia să îi facă rău lui Potra Horațiu.

„De asemenea, tot în referire la profilul personal al inculpatului Potra Horațiu, persoană cu care inculpatul Georgescu Călin a înțeles să se asocieze în realizarea planului de a candida pentru cea mai înaltă funcție de demnitate publică, perchezitia informatică a relevat numeroase fotografii ce îl plasează pe Potra Horațiu atât la Moscova, cât și la Ambasada Rusiei, bilete de avion pe numele acestuia Dubai – Moscova (zbor operat de compania aeriană EMIRATES), precum si o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 04.09.2024 – 06.09.2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel, tot pe numele său, precum și căutări pe Google Maps Red, Bolotnaya Naberezhnaya”, subliniază procurorii.

Procurorii menționează că Marin Burcea, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, este aghiotantul lui Călin Georgescu, șoferul acestuia și coordonator al dispozitivului de protecție format din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze.

„Burcea Marin este un apropiat al numiților Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu. În calitățile mai sus menționate, Burcea Marin avea, printre altele, și rolul de a mijloci transmiterea de mesaje între Georgescu Călin și alte persoane.

Tot în referire la Burcea Marin, investigațiile au relevat că se află în relații apropiate cu Mihai Dorina, despre aceasta cunoscându-se că ar fi fost încadrată ca militar începând cu anul 1983 în cadrul trupelor de desant, activând în diverse teatre de operațiuni sub comanda generalului maior Grigore Baștan.

Mai mult, în mediul online, despre Mihai Dorina s-a vehiculat că și-ar fi desfășurat o perioadă de timp activitatea în cadrul Armatei Române, că deține un brevet de parașutist, că este expert în economie, că vorbește fluent șapte limbi străine, precum și că ar fi fost 8 ani pe frontul din fosta Iugoslavie.

Relația apropiată dintre Mihai Dorina și Burcea Marian este evidențiată și de afacerile gestionate în comun de aceștia, printre care administrarea societăților MRNBUR AUTO CREDIT IFN SRL și HUGO MODELS MANAGEMENT SRL.

Conform datelor disponibile în mediul online, Mihai Dorina se află în raporturi apropiate cu militari ceceni din trupele speciale aflați în anturajul generalilor Ramzan Ahmatovici Kadîrov (președintele Ceceniei) și Zamid Alievici Chalaev.

Mihai Dorina i s-a confesat lui Burcea Marin că ar fi primit de la generalul cecen Zamid Alievici Chalaev un colier inscripționat cu mesajul „LOVE” transmițându-i în acest sens o poză pe Facebook cu respectivul obiect. Tot pe Facebook aceasta a postat un mesaj de apreciere față de Zamid Alievici Chalaev.

De altfel, pe contul de Facebook al sus-numitei aceasta apare în mai multe poze alături de militari ceceni, fiind de asemenea postate mesaje elogioase la adresa lui Putin Vladimir, președintele Federației Ruse”, ”, arată procurorii.

Aceștia susțin că probele obținute sugerează că persoanele din cadrul rețelei de sprijin a lui Călin Georgescu „au analizat din timp posibilitatea recurgerii la acțiuni violente, într-un context de radicalizare

ideologică, având ca scop destabilizarea ordinii constituționale prin influențarea de o manieră nepermisă a climatului electoral”.

Într-o discuție cu Dorina Mihai din martie 2023, Marin Burcea ar fi făcut referire la acest plan:

„E ultima șansă alegerile care vin, dacă nu se schimbă sistemul, suntem pa… eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el întruna, că El ne dă forță, dar dacă nu o folosim nu e cu nimic vinovat … trebuie pus parul pe ei. Simplu, nu rugăciuni și speranțe.”

Procurorii mai menționeacă că, în 15 ianuarie 2025, Marin Burcea a realizat un virament bancar din contul său personal către Laurențiu Călin Munteanu, gardă de corp a lui Călin Georgescu, pentru suma de 5.500 de lei, existând indicii că Georgescu își plătește gărzile de corp prin aghiotantul său.

La data de 22 decembrie 2024, Marin Burcea, aghiotantul lui Georgescu, și Horațiu Potra au avut o

întâlnire de câteva ore la Hotel EPOQUE din București. În aceeași locație, a doua zi, a avut loc o întâlnire între Georgescu și Potra.

„La data de 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 – 12:36”, arată procurorii.

Două zile mai târziu, respectiv în data de 22 ianuarie 2025, Burcea a mers în comuna Albota, jud. Argeș, unde s-a întâlnit cu Daniel Petrescu, organizator al manifestației publice din 24 ianuarie 2025 din București, la inițiativa lui Georgescu Călin.

„Ilustrativ pentru filosofia de acțiune a angrenajului constituit în jurul inculpatului Georgescu Călin și pentru sedimentarea concluziei că recursul la violențe reprezenta o opțiune viabilă este și faptul că, în timpul manifestației, participanții au părăsit locul declarat al adunării publice și s-au deplasat în Piața Victoriei, unde parte din aceștia au desfășurat timp de mai multe ore activități de provocare a forțelor de ordine în scopul generării unor acte de violență”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor, „în cadrul rețelei de suport, s-au evidențiat și legăturile strânse dintre Sechila Eugen-Ionuț cu Georgescu Călin și Potra Horațiu, legături care au presupus ca, încă din 3 martie 2022, Sechila Eugen Ionuț să-i propună lui Potra Horațiu să-l pună în contact cu Georgescu Călin, propunerea fiind acceptată”.

Începând cu anul 2019, Eugen Schila manifesta preocupări pentru coagularea, într-o formă asociativă, a unui nucleu de cetățeni români, foști combatanți în Legiunea Străină, ca filieră autohtonă a organizației înființate la Paris, „existând indicii că prin aceasta viza să își pună în practică motivațiile ideologice, radical-naționaliste, prin mijloace și metode specifice operațiunilor militare”.

„Foștii combatanți în Legiunea Străină au realizat mai multe întâlniri, evidențiindu-se cea la care au participat Potra Horațiu, Sechila Eugen-Ionuț și Anechitei Romeo Mihai, existând în acest sens o fotografie efectuată la data de 20 mai 2021 și postată pe contul personal de Facebook al lui Potra Horațiu.

Sechila Eugen-Ionuț, beneficiind de suportul unor foști legionari, s-a implicat în organizarea a zeci de tabere de haiducie, prin intermediul cărora viza recrutarea ideologică a participanților și deprinderea de către aceștia a unor abilități combative pe linia utilizării armelor de foc și a armelor albe. În acest context, sus-numitul a utilizat scenarii tactice (realizarea de ambuscade), având ca țintă structurile naționale de aplicare a legii (Jandarmeria Română, Poliția Română etc.).”

Încă din anul 2020. Sechila își exprimase disponibilitatea de a recurge la acțiuni radicale care să vizeze suprimarea vieții unor reprezentanți ai autorităților statului: ”….io în anarhismul meu… îi aștept la cotitură, că io știu că gloanțele chiar omoară oamenii, știi…gloanțele trec prin ziduri, trec prin materie dură…, și la urma urmei, mi se fâlfâie frate”.

„De asemenea, aspectele relevate în urma efectuării perchezițiilor informatice probează activitățile desfășurate de Nedelcu Andrei Ștefan, Lup Andrei Florin și Panța Dan Cristian sub coordonarea inculpatului Potra Horațiu care au vizat asigurarea suportului financiar și material inculpatului

Georgescu Călin, atât în perioada de precampanie, cât și pe durata derulării campaniei electorale și care au presupus punerea la dispoziția inculpatului Georgescu Călin de către Nedelcu Andrei Ștefan, în data de 15 iunie 2024, a sumei de 10.000 USD, realizarea unei întâlniri între Lup Andrei Florin și Georgescu Călin în data de 01 octombrie 2024, precum și punerea la dispoziția inculpatului Georgescu Călin, cu titlu gratuit, de către inculpatul Panța Dan Sorin, a unei limuzine de lux, închiriată începând cu luna iunie 2024 prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL.

Astfel, analiza conduitei electorale a candidatului Georgescu Călin a relevat un aspect esențial pentru înțelegerea modului în care a fost concepută și desfășurată campania acestuia: alegerea deliberată de a se

înconjura de persoane cu un profil profund controversat, care nu doar că au fost tolerate în proximitatea sa, ci au fost învestite cu roluri active în promovarea candidaturii. Aceste persoane au oferit sprijin direct și constant pe toate planurile, de la mobilizarea electoratului și propagarea mesajului său electoral, până la gestionarea unor componente logistice ori de comunicare, devenind astfel actori relevanți în arhitectura campaniei”, subliniază procurorii.