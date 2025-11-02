Iranul confirmă că a primit mesaje de reluare a negocierilor nucleare cu SUA

Iranul a confirmat duminică că a primit mesaje privind reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, care sunt blocate de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie, dar a indicat că detaliile vor fi publicate la momentul oportun, informează EFE, conform Agerpres.

„Ministerul de Externe a primit mesaje (privind reluarea negocierilor), dar voi explica conţinutul şi natura mesajelor la momentul oportun”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, potrivit agenţiei de ştiri Mehr.

Declaraţiile vin după ce agenţia de presă irakiană Baghdad Al-Youm a relatat că SUA au trimis un mesaj Teheranului prin intermediul Omanului, exprimându-şi disponibilitatea de a relua negocierile nucleare care sunt blocate de la războiul de 12 zile dintre Iran şi Israel din iunie.

Agenţia de presă irakiană a indicat că mesajul transmitea intenţia preşedintelui american Donald Trump de a încerca să obţină un nou acord cu Iranul.

Autorităţile iraniene au recunoscut în ultimele luni că schimbul de mesaje cu SUA continuă prin intermediari diplomatici, precum Omanul.

Sâmbătă, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a exclus posibilitatea unor negocieri directe cu SUA. Cu toate acestea, el a declarat că s-ar putea ajunge la un acord pentru reluarea discuţiilor indirecte pe care cele două părţi le-au purtat din aprilie până în iunie sub medierea Omanului.

Într-un interviu acordat postului Al Jazeera, Araqchi a declarat că Teheranul este dispus să poarte discuţii „pentru a risipi îngrijorările” legate de programul său nuclear şi are încredere în „natura sa paşnică”.

Cu toate acestea, el a acuzat Washingtonul că impune „condiţii inacceptabile şi imposibile”, referindu-se la cererea SUA de „îmbogăţire zero” a uraniului în Iran şi de limitare a razei de acţiune a rachetelor iraniene.

„Nu vom negocia niciodată programul nostru de rachete şi niciun actor raţional nu ar accepta dezarmarea”, a afirmat ministrul iranian de externe.

Această poziţie a fost consolidată în urma războiului de 12 zile, care a început pe 13 iunie cu atacuri aeriene israeliene împotriva unor ţinte nucleare, militare şi civile iraniene, cu doar două zile înainte de a şasea rundă de negocieri indirecte dintre Teheran şi Washington.

Atacurile Israelului au ucis peste o mie de persoane în Iran, care, la rândul său, a răspuns cu atacuri zilnice cu rachete şi drone împotriva teritoriului israelian, provocând aproximativ 30 de morţi.

SUA, principalul aliat al Israelului, a intrat în război pe 22 iunie cu atacuri asupra a trei instalaţii nucleare iraniene, cu două zile înainte de armistiţiu.

În urma războiului şi cu eforturile diplomatice blocate, Franţa, Germania şi Marea Britanie, semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, împreună cu Rusia, China şi SUA, au insistat pentru reimpunerea sancţiunilor ONU împotriva Teheranului, care au intrat în vigoare la sfârşitul lunii septembrie.

În pofida acestei măsuri, puterile europene susţin că drumul diplomaţiei rămâne deschis şi au îndemnat Iranul să revină la masa negocierilor cu SUA.