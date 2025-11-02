Fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa, Generalul Ben Hodges: Plecarea trupelor SUA nu are logică strategică. România trebuie să continue să-și întărească apărarea

Retragerea trupelor americane din România și din alte țări din estul Europei este un mesaj greșit și nu are niciun sens din punct de vedere strategic, a declarat pentru TVRInfo generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Americane din Europa.

Într-un interviu acordat lui Adelin Petrișor, el a recunoscut că plecarea celor 1.200 de militari americani de la Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru din punct de vedere militar, însă are loc într-un moment foarte prost.

Fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa susține că nu vede niciun sens în decizia Pentagonului de retragere a unei brigăzi din România și din alte trei țări din estul Europei.

Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa: „Cred că este un moment foarte prost. Rusia duce un război în Europa, în prezent, în Marea Neagră, vis-a-vis de România, și conduce operațiuni în zona gri (n.red. – război hibrid) împotriva unor țări NATO, inclusiv România. De ce am reduce prezența americană în estul Europei într-un astfel de moment? Nu are niciun sens din punct de vedere strategic pentru mine. Cred că asta este, în parte, rezultatul faptului că administrația (n.red. – Trump) nu vrea să admită că Rusia este un agresor, un inamic și că e în război cu noi toți, deși ne dorim să nu fi fost.”

Ben Hodges este de părere că, din punct de vedere militar, situația este departe de a fi tragică, iar România și ceilalți aliați din NATO pot face față fără probleme.

Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa: „România a fost un aliat de bază mulți ani și va trebui să continue să facă ceea ce face acum, să își întărească apărarea. Este pe drumul cel bun. Nu este doar despre cumpărarea de echipamente noi. Este și despre societate, care trebuie să fie pregătită să facă față dezinformărilor, dar și să fie pregătită cu apă, baterii, lumânări, rații, dacă va fi cazul.”

Recent, și o asociație a foștilor veterani americani, Veterans on Duty, a criticat mișcarea Pentagonului și i-a lăudat pe politicienii republicani care conduc comisiile de apărare din cele două camere ale legislativului american, pentru că au solicitat Pentagonului să explice măsura.

Mai mult, potrivit Kyiv Post, congresmenii americani ar intenționa să prezinte, în următoarele zile, un proiect de lege care să blocheze retragerea trupelor americane din Europa.