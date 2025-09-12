G4Media.ro
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară provenite din Rusia, avertizează secretarul american al Energiei

12 Sep

„Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”, afirmă secretarul american al Energiei, Chris Wright, scrie publicațiaPolitico.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cumpărătorii rămași ai combustibililor fosili ruși din UE să renunțe la campania lor împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din America.

Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali pentru a discuta despre creșterea importurilor de gaz natural lichefiat american și întreruperea fluxului de fonduri pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Wright a spus că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.

Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președintele Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a spus Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este absolut”.

În același timp, Wright a solicitat țărilor europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Joi, cea mai înaltă instanță a UE a decis că Comisia a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru a finanța o extindere majoră a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.

Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orbán, a militat de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv a planului comisarului pentru energie Dan Jørgensen de a elimina treptat toate importurile de gaz din această țară până în 2027.

