Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară provenite din Rusia, avertizează secretarul american al Energiei
„Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”, afirmă secretarul american al Energiei, Chris Wright, scrie publicațiaPolitico.
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cumpărătorii rămași ai combustibililor fosili ruși din UE să renunțe la campania lor împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din America.
Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali pentru a discuta despre creșterea importurilor de gaz natural lichefiat american și întreruperea fluxului de fonduri pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Wright a spus că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.
Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.
„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președintele Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a spus Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este absolut”.
În același timp, Wright a solicitat țărilor europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
Joi, cea mai înaltă instanță a UE a decis că Comisia a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru a finanța o extindere majoră a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.
Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orbán, a militat de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv a planului comisarului pentru energie Dan Jørgensen de a elimina treptat toate importurile de gaz din această țară până în 2027.
