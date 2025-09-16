Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan / Maia Sandu și Donald Trump, în topul încrederii în lideri internaționali / Cine are dreptate în conflictul Israel-Palestina / Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina/ Ce țară este considerată ”cel mai bun prieten al României”
Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă. Astfel, NATO este instituția care se bucură de cea mai mare încredere, peste 74 la sută, iar UE de 62 la sută.
Românii sunt mai degrabă nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în politica externă, se declară de acord cu 5% din PIB pentru apărare și se tem că România ar putea fi atacată. Cei mai mulți cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.de Rusia. În ce privește conflictul Israel Palestina, o majoritate semnificativă susține Israelul. Cei mai buni prieteni ai României sunt considerați Republica Moldova, Franța și SUA.
Redăm mai jos integral datele sondajului Avangarde
Direcția generală a țării
70% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție greșită.
20% consideră că țara se află pe o direcție bună.
10% nu pot aprecia.
Încrederea în lideri internaționali
Cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt:
Maia Sandu – 78% încredere,
Donald Trump – 67%,
Emmanuel Macron – 60%,
Ursula von der Leyen – 56%,
Volodimir Zelensky – 57%.
La polul opus:
Vladimir Putin – 18% încredere,
Viktor Orban – 29%,
Xi Jinping – 33%.
Încrederea în instituții internaționale
NATO se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere: 74%.
Uniunea Europeană – 62%.
ONU – 61%.
Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%.
BRICS – doar 27%.
Evaluarea actorilor interni în politica externă
Președintele Nicușor Dan are 43% satisfacție pentru activitatea externă, față de 51% nemulțumiți.
Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% dintre respondenți, în timp ce 51% se declară nemulțumiți.
Tema unirii cu Republica Moldova
47% consideră că unirea ar trebui realizată.
46% se opun.
7% nu se pot pronunța.
Războiul din Ucraina
37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.
33% susțin o implicare mai mare.
26% cred că România face suficient.
Bugetul pentru apărare
57% dintre români sunt de acord ca țara să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform solicitării NATO.
38% sunt împotrivă.
Posibilitatea unui atac rusesc asupra României
47% consideră că este posibil.
43% cred că nu.
Conflictul Israel–Palestina
38% susțin Israelul.
11% susțin Palestina.
41% nu se poziționează de partea niciuneia dintre tabere.
Cine este „cel mai bun prieten” al României
Răspunsurile spontane indică:
Republica Moldova – 13%,
Franța – 11%,
SUA – 5%,
Germania – 5%,
Italia – 4%.
Alte țări menționate: Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.
Date tehnice ale sondajului
Realizat de: Avangarde
Perioada: 8–14 septembrie 2025
Volum eșantion: 1000 de respondenți
Metodă: CATI (interviuri telefonice)
Univers: populația adultă neinstituționalizată din România
Eșantion: multi-stratificat, probabilistic, ponderat după gen și nivel de educație
Marja de eroare: ±3,4% la un nivel de încredere de 95%
