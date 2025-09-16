G4Media.ro
Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan…

nicusor dan ursula von der leyen constanta3
sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan / Maia Sandu și Donald Trump, în topul încrederii în lideri internaționali / Cine are dreptate în conflictul Israel-Palestina / Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina/ Ce țară este considerată ”cel mai bun prieten al României”

Articole16 Sep • 2.783 vizualizări 0 comentarii

Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă. Astfel, NATO este instituția care se bucură de cea mai mare încredere, peste 74 la sută, iar UE de 62 la sută.

Românii sunt mai degrabă nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în politica externă, se declară de acord cu 5% din PIB pentru apărare și se tem că România ar putea fi atacată. Cei mai mulți cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.de Rusia. În ce privește conflictul Israel Palestina, o majoritate semnificativă susține Israelul. Cei mai buni prieteni ai României sunt considerați Republica Moldova, Franța și SUA.

Redăm mai jos integral datele sondajului Avangarde

Direcția generală a țării

70% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție greșită.

20% consideră că țara se află pe o direcție bună.

10% nu pot aprecia.

Încrederea în lideri internaționali

sondaj avangarde increderea in lideri internationali
Sursa Foto: Avangarde

Cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt:

Maia Sandu – 78% încredere,

Donald Trump – 67%,

Emmanuel Macron – 60%,

Ursula von der Leyen – 56%,

Volodimir Zelensky – 57%.

La polul opus:

Vladimir Putin – 18% încredere,

Viktor Orban – 29%,

Xi Jinping – 33%.

Încrederea în instituții internaționale

NATO se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere: 74%.

Uniunea Europeană – 62%.

ONU – 61%.

Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%.

BRICS – doar 27%.

Evaluarea actorilor interni în politica externă

sondaj avangarde nicusor dan
Sursa Foto: Avangarde

Președintele Nicușor Dan are 43% satisfacție pentru activitatea externă, față de 51% nemulțumiți.

Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% dintre respondenți, în timp ce 51% se declară nemulțumiți.

Tema unirii cu Republica Moldova

sondaj avangarde unirea cu moldova
Sursa Foto: Avangarde

47% consideră că unirea ar trebui realizată.

46% se opun.

7% nu se pot pronunța.

Războiul din Ucraina

Sursa Foto: Avangarde

37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.

33% susțin o implicare mai mare.

26% cred că România face suficient.

Bugetul pentru apărare

sondaj avangarde cinci la suta pentru aparare
Sursa Foto: Avangarde

57% dintre români sunt de acord ca țara să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform solicitării NATO.

38% sunt împotrivă.

Posibilitatea unui atac rusesc asupra României

47% consideră că este posibil.

43% cred că nu.

Conflictul Israel–Palestina

sondaj avangarde conflictul israel palestina
Sursa Foto: Avangarde

38% susțin Israelul.

11% susțin Palestina.

41% nu se poziționează de partea niciuneia dintre tabere.

Cine este „cel mai bun prieten” al României

sondaj avangarde cel mai bun prieten
Sursa Foto: Avangarde

Răspunsurile spontane indică:

Republica Moldova – 13%,

Franța – 11%,

SUA – 5%,

Germania – 5%,

Italia – 4%.
Alte țări menționate: Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.

Date tehnice ale sondajului

Realizat de: Avangarde

Perioada: 8–14 septembrie 2025

Volum eșantion: 1000 de respondenți

Metodă: CATI (interviuri telefonice)

Univers: populația adultă neinstituționalizată din România

Eșantion: multi-stratificat, probabilistic, ponderat după gen și nivel de educație

Marja de eroare: ±3,4% la un nivel de încredere de 95%

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

