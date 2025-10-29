Soția astronautului american Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la 66 de ani, la doar doi ani după ce se căsătoriseră

Soția astronautuli american Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la mai mult de doi ani după ce s-au căsătorit, scrie People.

Anca, în vârstă de 66 de ani, a murit „în pace” în noaptea de marți, 28 octombrie, „cu soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu, alături”, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook de familiile Faur și Aldrin.

„Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat de la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, se mai arată în anunțul familiei.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele”, a declarat fostul astronaut, în vârstă de 95 de ani. „Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult.”

Cuplul s-a întâlnit pentru prima dată în decembrie 2017 la un eveniment de lucru și a început să se întâlnească câteva luni mai târziu, în mai 2018. S-au căsătorit oficial pe 20 ianuarie 2023, de ziua lui.

Astronautul pensionat a descris-o anterior pe Faur pentru People ca fiind o persoană care are „tot pachetul Vrăjitorului din Oz”, cu „inteligență, inimă și curaj”, adăugând: „Este ceva special la ea și la felul în care ne înțelegem atât de bine”.

Aldrin a mai spus că „nu a fost niciodată mai fericit în viața sa” și că este „norocos dincolo de cuvinte” să fie alături de ea.

„Ea este iubirea vieții mele”, a explicat el, „și facem totul împreună, de la luat masa, planificat proiecte și privit lumea trecând, până la întâlniri cu cele două familii ale noastre și sărbătorit — așa cum facem acum, la cea de-a 55-a aniversare a aselenizării Apollo 11”.

Cuplul s-a căsătorit de ziua de naștere a lui Aldrin, când acesta a împlinit 93 de ani, într-o mică ceremonie de nuntă într-un parc din apropierea locuinței lor. „A fost o zi frumoasă”, a spus Buzz anterior. „Am decis să avem o ceremonie privată, intimă, doar noi și stelele de pe cer.” Fiica lui Aldrin, Jan, fiul Andy, nepotul Jeffrey şi strănepoţii săi au fost prezenţi, alături de fiul lui Faur, Vlad Ghenciu, şi de nepoatele ei, Kaia şi McCali.

Înainte de căsătoria sa cu Faur, Aldrin a mai fost însurat de trei ori.

Are trei copii, James, Janice şi Andrew, din prima căsătorie cu Joan Archer.

Aldrin a fost de trei ori în spaţiu în timpul carierei sale şi a fost pilotul Modulului Lunar Eagle pentru misiunea Apollo 11 din 1969. A păşit pe suprafaţa lunii la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauţi aflaţi în misiunea Apollo 11, el este singurul care mai este în viaţă.

A petrecut un total de 12 zile în spaţiu înainte de a se retrage în 1971.