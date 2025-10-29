Alegeri parlamentare în Țările de Jos: primul exit poll dă un scor foarte strâns în frunte între trei partide

La închiderea urnelor primul sondaj de opinie publicat de televiziunea națională plasează partidul Democrații 66 (social-liberal) în frunte cu 27 de mandate din cele 150 ale Tweede Kamer (Camera Reprezentanților, inferioară, a parlamentului neerlandez), urmat de Partidul Libertății (PVV, extrema dreaptă) cu 25 și VVD (liberal-conservator) cu 23. Urmează Social-democrații/Verzii Gl-PvDA cu 20 și Partidul Creștin Democrat cu 19.

Dacă rezultatul se confirmă, acesta ar reprezenta un succes enorm pentru D66, care la precedentul scrutin din 2023 obținuseră doar 9 mandate și s-ar clasa pentru prima oară pe primul loc în istoria lor. PVV, care a obținut 37 de mandate în 2023 pare să fi scăzut simțitor, în timp ce VVD este aproape staționar, de la 24 la 23.

Alegerile parlamentare anticipate au fost convocate atunci când PVV, condus de Geert Wilders, s-a retras din coaliția cvadripartită cu VVD și alte două partide conservatoare, NSC și BBB. Wilders este cunoscut pentru poziția sa intransigentă față de imigranți și de musulmani, dar în această campanie pe prim plan a fost chestiunea crizei locuințelor, la care sute de mii de cetățeni, mai ales tineri, nu au acces.

Dacă rezultatul exit-poll-ului se confirmă, atunci sunt toate șansele ca paralizia politică din Țările de Jos să se prelungească.