Ministrul Energiei anunţă că a reziliat contractul constructorului de la termocentrala Iernut:…

Sursa foto: Romgaz

Ministrul Energiei anunţă că a reziliat contractul constructorului de la termocentrala Iernut: Cu un nou constructor, centrala, finalizată deja în proporţie de peste 90%, poate fi terminată în 6–9 luni

Articole16 Sep • 628 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară a Iernut, unde avem o termocentrală aproape finalizată, dar blocată de ani de zile din cauza insolvenţei constructorului şi a problemelor juridice, a reziliat contractul cu Duro Felguera şi a executat garanţia de bună execuţie. Ministrul mai spune că, având un nou constructor, centrala, care e finalizată deja în proporţie de peste 90%, poate fi terminată în 6–9 luni, transmite News.ro.

”Aşa cum am promis, ne ţinem de plan pentru deblocarea proiectelor strategice care vor întări siguranţa energetică a României şi vor contribui la scăderea preţului la energie. La Iernut, avem o termocentrală aproape finalizată, dar blocată de ani de zile din cauza insolvenţei constructorului şi a problemelor juridice. Am reziliat contractul cu Duro Felguera şi am executat garanţia de bună execuţie”, anunţă ministrul Energiei pe Facebook.
 

Potrivit lui Bogdan Ivan, cu un nou constructor, centrala – finalizată deja în proporţie de peste 90% – poate fi terminată în 6–9 luni.

”După pornire, Iernut va adăuga peste 400 MW de energie stabilă în Sistemul Energetic Naţional”, subliniază el.

”Urmăresc îndeaproape acest proiect şi vom continua să lucrăm cu determinare pentru ca fiecare etapă să fie respectată şi finalizată la timp. Continuăm să luăm măsuri ferme pentru a asigura finalizarea tuturor proiectelor strategice, astfel încât România să beneficieze de energie sigură, accesibilă şi de investiţii care aduc rezultate reale pentru oameni şi economie”, adaugă Ivan.

