Ministrul Bogdan Ivan: O să prezint în CSAT o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic, cu riscuri şi soluţii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că va prezenta în viitoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic naţional, cu riscurile aferente, dar şi cu o serie de soluţii pentru creşterea capacităţii de producţie, transmite Agerpres.

„România, în acest domeniu extrem de complicat al energiei, pentru a se stabiliza are nevoie de noi capacităţi de producţie. Şi, din acest motiv, în proxima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, o să vin cu o radiografie a situaţiei actuale, cu scenariile potenţiale pentru următorii 3, 5, 10 ani, cu riscurile aferente, dar şi cu soluţii. Soluţii care, la nivelul CSAT, să mandateze atât Ministerul Energiei, cât şi alte ministere de resort – pentru că vorbim inclusiv de Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor, care trebuie să facă lucruri concrete în legislaţie pentru a putea ca proiectele mari de infrastructură în energie să fie făcute nu stând trei-patru ani să luăm avize de mediu sau de altă natură, ci într-un termen mult mai scurt. Sunt lucruri care, făcute cu cap, făcute profesionist acum, vor asigura că peste 3, 5, 7, 10 ani, nu o să mai avem vreodată situaţii de genul celei cu care ne-am confruntat în această perioadă, şi anume situaţii care pot să ducă România într-o scădere a puterii de cumpărare şi a competitivităţii companiilor”, a spus Ivan.

Ministrul a adăugat că va promova trei priorităţi la nivel naţional, ce pot fi realizate cu bani europeni şi care pot face din România un exportator net de energie: capacităţi de stocare a energiei, proiecte majore de noi centrale pe gaz şi investiţii în energia nucleară.

„Pe proiecţiile pe care le-am stabilit şi discutat, România ar trebui ca în trei ani să ajungă exportator net de energie, iar preţul plătit de fiecare român să fie sub media Uniunii Europene”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a anunţat că se va întâlni luni, la Bucureşti, cu omologii săi din Europa Centrală şi de Est şi cu comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jorgensen, pentru a discuta despre mecanismul de finanţare a energiei la nivel european.