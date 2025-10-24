Grindeanu: Să ținem cont și de ce vrea sistemul de justiție / Dacă nu ajungem la o soluție „acceptabilă”, instanțele vor fi tot în grevă / Dacă rămânem pe poziții antagonice, nu o să rezolvăm și rămâne în urmă doar un orgoliu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, într-o conferință de presă, că dacă pe pensiile magistraților nu se ajunge la o soluție „acceptabilă” pentru sistemul de justiție, atunci instanțele vor rămâne în grevă. Sorin Grindeanu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat despre informațiile publicate de G4Media pe surse că PSD cedează la presiunea magistraților, vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariul net și să crească la 15 ani perioada de tranziție privind vârsta de pensionare, Sorin Grindeanu a refuzat să răspundă: „Nu comentez ce scrie G4Media. Eu nu știu de unde au informații și nici nu mă interesează acest lucru”.

Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu despre pensiile magistraților: