Grindeanu: Să ținem cont și de ce vrea sistemul de justiție / Dacă nu ajungem la o soluție „acceptabilă”, instanțele vor fi tot în grevă / Dacă rămânem pe poziții antagonice, nu o să rezolvăm și rămâne în urmă doar un orgoliu
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, într-o conferință de presă, că dacă pe pensiile magistraților nu se ajunge la o soluție „acceptabilă” pentru sistemul de justiție, atunci instanțele vor rămâne în grevă. Sorin Grindeanu.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Întrebat despre informațiile publicate de G4Media pe surse că PSD cedează la presiunea magistraților, vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariul net și să crească la 15 ani perioada de tranziție privind vârsta de pensionare, Sorin Grindeanu a refuzat să răspundă: „Nu comentez ce scrie G4Media. Eu nu știu de unde au informații și nici nu mă interesează acest lucru”.
Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu despre pensiile magistraților:
- Există soluții dacă pleacă oricine, nimeni nu e de neînlocuit. Eu am spus cu totul altceva. Că dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm la altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile magistraților, fiindcă va avea același deznodământ
- Eu am propus un grup de lucru al coaliției, nu al PSD, cu oamenii din justiție, în dialog cu actorii principali din domeniu și rapid să adoptăm o lege, respectând pașii constituționali.
- Ministrul Justiției, înainte de angajarea răspunderii, a trimis către primul ministru o adresă care spoune că trebuie obligatoriu avizul CSM. Deci toate aceste decizii au fost asumate de la nivel de premier în cunoștință de cauză.
- Propunerea mea este să facem rapid acest grup de lucru, pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l aprobăm rapid în Parlament.
- Eu ca președinte al Camerei Deputaților am invitat la Camera Deputaților pe președinta ICCJ, dna Savonea, președinta CSM, dna Costache și procurorul general, să încerc să deblochez lucrurile și să dăm drumul la un dialog, pentru că sistemul de justiție e în grevă.
- O parte din liderii coaliției i-am informat despre ce am discutat, după-amiază îi voi informa și pe ceilalți, astfel încât de luni să începem să facem pași înainte, să deblocăm situația
- Să ținem cont și de ce vrea sistemul de justiție, și de ce vrea și societatea și societatea dorește o reglementare mai bună în acest domeniu.
- Nu comentez ce scrie G4Media. Eu nu știu de unde au informații și nici nu mă interesează acest lucru. (…)
- Inclusiv președintele Ro a avut observații pe vechiul proiect. Și dânsul a exprimat câteva amendamente care să ducă la îmbunătățirea vechiului proiect, care a fost respins și de care nu s-a ținut cont în angajarea răspunderii de către Guvern. (…)
- Dacă rămânem pe poziții antagonice, nu o să rezolvăm, o să treacă 28 nov, nu vom îndeplini acea bornă, o să pierdem 230 de milioane de euro, o să rămânem cu o lege injustă și rămâne în urmă doar un orgoliu și nu se rezolvă nimic.
- Să găsim o soluție care să fie acceptabilă de societate, de clasa politică și de acest sistem de justiție din România, pentru că altfel vom continua într-un blocaj, instanțele vor fi în grevă, toată lumea pierde.
- În procedura CCR întâi se judecă pe formă, apoi se trece pe fond. Dacă nu s-a îndeplinit forma, nici nu s-a mai intrat pe fond.
- Din comunicatul CCR, a fost respinsă pe formă, nediscutâdu-se și celelalte lucruri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
2 comentarii