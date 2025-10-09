G4Media.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după consultări cu reprezentanţii sindicatelor din Complexul Energetic…

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după consultări cu reprezentanţii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia şi conducerea companiei: Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis după consultările cu reprezentanţii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia şi conducerea companiei, pentru a clarifica toate detaliile legate de planul de restructurare revizuit şi paşii concreţi pe care îi facem pentru menţinerea capacităţilor pe cărbune în funcţiune, că termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele, transmite News.ro.

”Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele. Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu reprezentanţii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia şi conducerea companiei, pentru a clarifica toate detaliile legate de planul de restructurare revizuit şi paşii concreţi pe care îi facem pentru menţinerea capacităţilor pe cărbune în funcţiune”, precizează ministrul Ivan într-o postare pe Facebook. ”Facem toate eforturile pentru a găsi soluţii viabile şi echilibrate, care să răspundă atât cerinţelor Comisiei Europene, cât şi nevoilor economice şi sociale ale regiunii”, menţionează ministrul Energiei. Bogdan Ivan arată că, imediat după finalizarea discuţiilor cu Comisia Europeană, va avea o nouă întâlnire cu sindicatele. ”Toţi paşii pentru prelungirea activităţii CE Oltenia sunt făcuţi în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”, subliniază Ivan.


