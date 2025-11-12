Partidul extremist AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul extremist AUR a depus astăzi, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan (PSD), intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic național”, potrivit unui comunicat al formațiunii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

AUR îl acuză pe Ivan că nu ar fi întreprins acțiuni concrete pentru combaterea unei presupuse crize energetice.

AUR mai susține că angajamentelor pe care clasa politică și le-a asumat în relația cu UE ar fi ”păguboase” pentru interesele economice și de securitate națională.

Nu e clar la ce criză energetică se referă AUR, dat fiind că România nu a avut în acest an probleme de aprovizionare sau furnizare a energiei.

„Astăzi, România se zbate, din perspectivă energetică, la limita inferioară de echilibru, iar riscul de blackout nu mai este un subiect de probabilitate teoretică, ci un scenariu tehnic posibil, permanent. Deoarece guvernele, prin politicile implementate în ultimele decenii, păguboase sau impuse de la Bruxelles, au ales pentru țară strategii energetice greșite, neadaptate specificului național, nevoilor de consum și capacităților de stocare, puterii de cumpărare, practic demolând infrastructuri energetice tradiționale și înlocuindu-le doar prin programe exhaustive și cu costuri mari, inclusiv pentru mediu, cu sisteme nesincrone – fotovoltaice și eoliene – integrate haotic, fără programe și strategii de echilibrare, fără stocare și fără capacități de reglaj sub secundă”, se arată în textul moțiunii depuse grupul parlamentar AUR din Camera Deputaților.

„În perioada 2021–2026, guvernul a acceptat închiderea grupurilor energetice de la Rovinari, Turceni, Ișalnița și Craiova, însumând peste 3.500 MW de capacitate stabilă. În locul lor, s-au promis parteneriate de tranziție cu OMV Petrom, ALRO și Tinmar, însumând doar 1.700 MW, dintre care cea mai mare parte nesincronă (fotovoltaică). În paralel, CE Oltenia a fost adusă în pragul lichidării, după un împrumut de 251 de milioane de euro, neacoperit nici până astăzi. Deși compania a investit peste 1 miliard de euro în modernizări, guvernul a decis închiderea unor grupuri perfect funcționale. Centrala de la Iernut, începută în 2019, nu este nici astăzi finalizată, iar proiectul de la Târnița–Lăpuștești nu are nici măcar contract semnat”, se mai arată în moțiune.

AUR a mai depus moțiuni simple împotriva unor miniștri din guvernul Bolojan, dar nici una nu a trecut de votul Camerei Deputaților.