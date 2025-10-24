Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD-AUR. Nici nu am discutat aşa ceva / Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim / Exclud total

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt, dacă poate garanta ca preşedinte al social-democraţilor că nu va legitima extremismul politic printr-o alianţă cu AUR.

”Noi am hotărât să intrăm în alianţă cu PNL, USR, UDMR şi minorităţi, nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Naţional, ci am făcut un vot extins în partid, aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliţie. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie de care vorbiţi dumneavoastră PSD – AUR. Nici nu am discutat aşa ceva”, a declarat Grindeanu.

Acesta a explicat căm un astfel de scenariu este valabil doar dacă PSD iese dina ctuala coaliţie, ceea ce nu doreşte.

”Ca să fim intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce. PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliţie, înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoarea prin politicile publice propuse acestei coaliţii şi acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a afirmat, recent, că, dacă Executivul va continua ”pe aceeaşi linie” în ceea ce priveşte schimbarea prin lege a condiţiilor de pensionare a magistraţilor şi dacă şi viitoarea lege va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui ”să plece”.

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece prin demisia premierului sau printr-o moţiune de cenzură pe care să o voteze PSD, Grindeanu a răspuns: ”Prea puţin importantă nuanţa, trebuie să plece”.

”Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, susţine Grindeanu.

În cazul în care actuala coaliţie eşuează, aritmetica parlamentară ar permite PSD să facă o altă majoritate doar cu AUR.

În ultimele două zile, Sorin Grindeanu a ieșit public cu atacuri dure la adresa premierului Ilie Bolojan, spunând că, dacă nu acceptă dezbateri cu sistemul de justiție pe reforma pensiilor magistraților, să plece acasă.

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns joi seara, într-un interviu la Antena 3, răspunzând unei întrebări a moderatorului. Bolojan a spus că, în condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR sau cu cine poate.