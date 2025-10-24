Crește sau nu salariul minim în 2026? Premierul Bolojan susține că în coaliție s-a căzut de acord „să încercăm să ținem salariul minim la același nivel” / Sorin Grindeanu spune însă că România riscă infringementul dacă nu operează majorarea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia a fost luată în contextul în care în 2026 salariile în sectorul public vor fi plafonate, iar o parte dintre acestea se calculează în baza salariului minim, a precizat prim-ministrul, la Antena 3 CNN.

„Salariul minim, sigur, e un element de discuţie în această perioadă şi săptămâna viitoare, miercuri, am convocat Consiliul Tripartit pentru a discuta cu sindicatele şi patronatele acest aspect. Aşa cum ştiţi, anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. Or, în condiţiile în care anumite salarii, în sectorul public sau în sectorul privat, sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are nişte efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a spus premierul.

El a menţionat că presiunile suplimentare legate de creşterea salariului minim ar putea crea probleme anumitor tipuri de afaceri, în condiţiile în care în economie există deja un efect contracţionist.

„Companiile au spaţii mai mici de mişcare şi orice presiune suplimentară legată de creşterea salariului minim, care nu se bazează pe elemente de productivitate şi de aspecte care ţin de sustenabilitatea unor afaceri, creează probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone ale ţării. Gândiţi-vă că creşterea salariului minim în IT nu are niciun efect. Sau în zona de construcţii, pentru că acolo salariile sunt mult mai mari. Dar la o fabrică de pantofi, dintr-un judeţ mic din România, într-o zonă mai îndepărtată, unde acel cost al salarizării e un element foarte important de care depinde viabilitatea acelei afaceri cu 50 de angajaţi, 100 de angajaţi, o mutare a salariului minim, care nu este acoperită de o realitate economică, închide fabrica respectivă. Avem zeci de exemple de genul acesta”, a menţionat Bolojan.

El a mai precizat că partidele din coaliţie au căzut de acord asupra acestor aspecte. De asemenea, în urma discuţiilor cu economiştii, a reieşit că spaţiul pentru creşterea salariului minim nu este foarte mare, a adăugat premierul.

„Am discutat aceste aspecte în coaliţie şi de comun acord, subliniez, am căzut cu toţii: hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, pentru că nu mai avem foarte mult spaţiu de mişcare. (…) Trebuie să vedem şi să discutăm pe cinstite cu patronatele, cu sindicatele şi să avem toate analizele, ca să vedem – există o posibilitate de o creştere minimă a salariului minim sau nu? În ceea ce priveşte o decizie care se bazează pe nişte componente economice, personal, consultându-mă cu mai mulţi economişti, mi s-a spus cât se poate de clar: spaţiul de creştere nu este foarte mare”, a arătat premierul.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat însă că România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu se va opera o creştere a salariului minim pe economie. El a declarat marți la Craiova că a atenţionat guvernul cu privire la acest subiect.

„Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mânzat, comisarul european, vicepreşedinta Comisiei. Am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem în România.”