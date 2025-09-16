LIVE Premierul Ilie Bolojan: Am fi putut ajunge la suspendarea fondurilor europene fără creșterea TVA, mi-am asumat responsabilitatea / Nu sunt de acord să facem reduceri în administrație doar pe posturile vacante. Am spus că în condițiile astea nu putem merge mai departe
Premierul Bolojan e invitat de la ora 21.00 la Antena 3 la un interviu, în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor, blocată în coaliție. Urmărește LIVE declarațiile premierului:
- E o perioadă dificilă în plan intern într-o situație complicată la nivel global
- Avem o stabilitate politică, lucru certificat de votul în Parlament pe moțiunea de cenzură și pe moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Asta nu înseamnă că într-o coaliție cu patru partide lucrurile se desfășoară ușor
- Stabilitatea politică e necesară pentru predictibilitate și încrederea
- S-a vehiculat că ați spus că stați cu demisia pe masă. Sunteți acum cu demisia pe masă? Deficitul între venituri și cheltuieli e de 30 de miliarde pe an. Bani pe care îi împrumutăm, iar costul împrumuturilor crește. Doar anul acesta vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7. Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile. Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările care au fost în această situație. Au crescut veniturile la buget – România avea printre cele mai mici impozite pe anumite compontente. A doua direcție e să scădem cheltuielile și trebuie să lucrăm pe blocuri mari, cum e în administrația locală. Dacă vrem să echilibrăm puțin lucrurile trebuie să ne reducem cheltuielile. În pachetul 2 de măsuri era și reforma administrației locale. Am lansat foarte multe investiții, dar nu mai avem finanțare pentru a le continua, de aceea am crescut impozitul pe proprietate. Dar eu nu sunt de acord să creștem taxele și să ducem banii în gaura neagră a administrației locale. Când am văzut că soluția propusă doar zgâria puțin administrația locală, am această responsabilitate față de români. Aceasta a fost condiția: dacă am pus reforma în programul de guvernare, atunci hai să o facem
- E adevărat că deficitul bugetar real e de 10-11% din PIB? Nu e în această situație, dar e adevărat că între datele primite erau multe cheltuieli neprinse în buget. Deficitul e mult mai mare decât cel anunțat la începutul și la jumătatea anului. Nu ne putem închide cu un deficit sub 8% din PIB în acest an.
- Cât era deficitul real când ați preluat funcția? Cred că era peste 9%
- Eu nu sunt de acord să fac acțiuni de imagini fără să corectăm problemele pe fond. Nu sunt de acord să facem reduceri în administrație doar pe posturile vacante
- Ați spus că veți demisiona fără reforma administrației locale? Am spus că în condițiile astea nu putem merge mai departe, trebuie să revenim la programul de guvernare
- Nu e posibil să stăm cu 7 directori în aceeași instituție pe aceleași responsabilități
- Nu e posibil să avem dispecerate diferite la Poliția Locală și Poliția Națională
- Au fost discuții în spațiul public că dacă guvernul nu lua măsurile din pachetele 1 și 2, dvs. ați fi spus că ajungem la un TVA de 24%? Dacă aceste măsuri nu vor fi luate, e o problemă de timp până când guvernul – oricare ar fi – va avea nevoie să crească iar veniturile la buget ca să plătească salariile.
- La Sănătate trebuie făcută o atribuire mai bună a fondurilor, nu avem de unde să aducem mai mulți bani. Există circa 100 de spitale în care cheltuielile de personal depășesc 70-80%. Pentru cine funcționează aceste spitale, pentru pacienți? Nu cred.
- În Educație, practic lucrurile au fost închise pe partea de eficiență
- Rețelele de primari din toate partidele, când sunt deranjați, mută presiunea pe conducerile partidelor. Și aici e explicația de ce uneori când încerci să schimbi lucrurile ești singur, pare uneori o muncă de Sisif
- Nu poți face reforme uitându-te tot timpul la sondaje
- Cât despre coaliție – dacă un premier nu are autoritate și susținere, el nu își poate exercita mandatul. Autoritatea e un instrument de lucru. Dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, nu va putea face reforme
- Ca să existe o perspectivă, e nevoie de respect între parteneri și solidaritate
- Noi vedem în coaliție că PSD e nemulțumit. Dacă continuă aceste nemulțumiri și subminarea autorității dvs., mai continuați? E o parte din responsabilitatea noastră, a celor care am fost la guvernare în ultimii ani. Ar fi din partea mea o lipsă de respect față de cetățeni să stau pe un post dacă nu pot să fac ce trebuie
- Președintele Nicușor Dan a spus că puteați să nu creșteți TVA, e adevărat? La instalarea guvernului, în discuțiile premergătoare, dl președinte ne-a rugat să nu creștem TVA, pe cât posibil. Am plecat cu această idee, dar am discutat cu Comisia Europeană, cu partenerii, și din toate calculele a reieșit foarte clar că nu puteam face acest lucru fără creșterea TVA. La consiliul Ecofin din acea perioadă am fi putut ajunge la suspendarea fondurilor europene fără creșterea TVA, mi-am asumat responsabilitatea
- Ați enunțat intenția de a demisiona dacă reformele nu se fac cum vreți dvs. Aveți demisia scrisă și pregătită sau folosiți demisia ca o formă de presiune în coaliție? Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție, știi care e planul, e o dovadă de responsabilitate să insiști să respecți planul. Altfel, dacă mimezi, nu faci nimic. Această demisie nu a fost folosită în mod repetitiv. Dar nu pot să explic zilnic. Sunt un om responsabil.
- Vă enervează președintele Nicușor Dan când vă cere modificări la pachetele de reformă? Când ocupi o astfel de funcție nu acționezi pe bază de emoții, de sentimente. Avem o colaborare corectă și respectuoasă, o relație de colaborare instituțională. Nu vreau să fac evaluări pe bază de note pentru că nu ar fi relevant.
- E adevărat că dl Nicușor Dan v-a dat la Cotroceni un test cu impactul concedierilor din administrația locală și nu ați știut? E un fake, nu are nici o bază reală
- Dl Liiceanu v-a comparat cu Moise din Biblie, a scris un text că Bolojan trebuie clonat. Vă regăsiți în această comparație? E forma pe care dl Liiceanu a găsit-o, încerc să-mi fac datoria. Nu descrierea e importantă, ci ce face fiecare din oi
- Ați fi dispus să demisionați ca să candidați la Primăria București? Face parte din pseudoștirile neserioase.
- PSD e o piedică în reforme sau partener în coaliție? PSD e unul din cele 4 partide din coaliție și de solidaritatea fiecărui partid depinde succesul coaliției
- Sunteți mulțumit de sumele economisite prin tăierea burselor și impunerea de CASS la mămici? Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri în ultimii ani. Nu funcționează un astfel de sistem. Și a trebuit să eliminăm aceste scutiri date la multe categorii. Convingerea mea personală e că fiecare om trebuie să contribuie, cu o sumă cât de mică, la bugetul de sănătate. La burse am ajuns ca suma totală să fie de aproape un miliard de euro, creștere de la 40 de miliarde de euro în doar trei ani
- Singura formă prin care putem recâltiga încrederea oamenilor e să eliminăm nedreptățile. Curățenia în sistemul public e o urgență națională
- De ce nu tăiați prin OUG 10% din cheltuielile instituțiilor, și să îi lăsați pe ei să își gestioneze banii? Nu e corect să reduci cu 10% cheltuielile unei autorități care își cheltuiește corect bugetul. E anormal să tai otova peste tot. Să faci reduceri conjuncturale nu e o soluție, pentru că revin anul viitor. Trebuie reduceri structurale.
- Bugetul de apărare trebuie susținut pentru că securitatea națională nu e un serviciu gratuit. Ați văzut decizia Comisiei Europene pentru a aloca creditele pentru apărare (SAFE – n.red.)
- Când facem cu adevărat reforma în educație? Reforma nu înseamnă ce am făcut acum. Acum doar am făcut niște economisiri, să ajungă banii la proiectele deja începute. Reforma înseamnă altceva, lucruri serioase, și sper să avem timp, nu acum când acționăm efectiv ca niște pompieri. E nevoie să pregătim tinerii pentru viitor, să reducem abandonul școlar, să creștem calitatea
- Guvernul anterior a cosmetizat bugetul pe 2024? Guvernul trecut a proiectat un buget care s-a dovedit la jumătatea anului că a fost diferit de realitate. Iar guvernul actual a trebuit să ia măsuri de corecție. Când ajungi la astfel de deficite, ai o responsabilitate cel puțin morală. Anul trecut s-a luat decizia să se reducă cu 10% anvelopa maximă a posturilor din administrație. Ați văzut că s-a întâmplat ceva? Noi trebuie să fim corecți cu oamenii
- Care e relația cu Administrația Trump? E o relație strategică pentru România. Chiar azi, ministrul Energiei a discutat cu secretarul Energiei din SUA
- Când UE a acordat sprijin Ucrainei, pachetele au fost stabilite la nivel european. Ponderea noastră a fost de 0,2% din PIB, e corectă estimarea de la Consiliul Fiscal
- Mai aveți putere și energie de a vă lupta cu această clasă politică coruptă? Cred că atunci când ești pe o funcție ești foarte conștient că posibilitatea să ieși prost din această situație. Dar când am acceptat responsabilitatea m-am gândit la țara noastră, la copiii noștri.
- E mai simplu la Palatul Cotroceni decât la Palatul Victoria? Cea mai dificilă poziție e cea de premier, mai ales într-o situație dificilă, pentru că ai probleme operative în fiecare noapte, în fiecare dimineață, o explozie, ceva într-un spital. E o presiune mare, dar important e să nu treci degeaba prin post. La Palaul Cotroceni sunt alt tipuri de responsabilităăți, dar pe alte domenii și cu alte competențe
- V-ați arătat consternat că anual cresc alocările pentru Sănătate. Nu ar fi firesc ca anul acesta să majorați cheltuielile pentru sănătate? Anul acesta, cheltuielile vor fi majorate. Am spus că nu mai putem crește cheltuielile în ritmul în care au crescut. Trebuie limitată risipa
