Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii

Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO, transmite News.ro.

Ancheta vine în urma unui articol publicat în aprilie de Libération, potrivit căruia Dati, care este şi favorită în cursa pentru înlocuirea socialistei Anna Hidalgo în funcţia de primar al Parisului, anul viitor, nu a declarat autorităţii franceze de supraveghere a transparenţei 19 bijuterii cu o valoare totală estimată la 420.000 de euro.

Funcţionarii aleşi din Franţa sunt obligaţi să declare bunurile cu o valoare mai mare de 10.000 de euro. Nerespectarea acestei obligaţii poate duce la o sancţiune penală de trei ani de închisoare şi o amendă de 45.000 de euro.

Dati a respins cu vehemenţă în trecut orice acuzaţie de încălcare a legii, declarând în luna mai că nu are „nimic de corectat” în declaraţia sa de avere.

Biroul său nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii după declaraţia de marţi a procurorilor, care au afirmat că a fost deschisă o anchetă „în urma unor alerte privind posibile infracţiuni legate de nedeclararea bijuteriilor”.

Aceasta nu este singura problemă juridică a lui Dati, care vine din partidul de dreapta Les Republicains (LR, Republicanii). În vara acestui an, Dati a aflat că va fi judecată împreună cu fostul CEO al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sub acuzaţia de corupţie. Procurorii consideră că Dati a fost plătită pentru servicii de consultanţă de către o filială a companiei auto, fără a îndeplini efectiv rolul de consultant, ci fiind plătită pentru a promova interesele companiei în calitate de membru al Parlamentului European. Ea a negat orice faptă ilegală şi în acest caz.

În vârstă de 59 de ani, Rachida Dati s-a născut în Franţa dintr-un tată marocan şi o mamă alegeriană care emigraseră în 1963. Ea a fost al doilea copil dintre cei 11 ai unei familii sărace. Deşi crescută într-un mediu profund islamic, ea a frecventat şcoli catolice şi are studii superioare în economie şi drept.