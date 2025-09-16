G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante…

Foto: Facebook Rachida Dati

Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii

Articole16 Sep • 163 vizualizări 0 comentarii

Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ancheta vine în urma unui articol publicat în aprilie de Libération, potrivit căruia Dati, care este şi favorită în cursa pentru înlocuirea socialistei Anna Hidalgo în funcţia de primar al Parisului, anul viitor, nu a declarat autorităţii franceze de supraveghere a transparenţei 19 bijuterii cu o valoare totală estimată la 420.000 de euro.

Funcţionarii aleşi din Franţa sunt obligaţi să declare bunurile cu o valoare mai mare de 10.000 de euro. Nerespectarea acestei obligaţii poate duce la o sancţiune penală de trei ani de închisoare şi o amendă de 45.000 de euro.

Dati a respins cu vehemenţă în trecut orice acuzaţie de încălcare a legii, declarând în luna mai că nu are „nimic de corectat” în declaraţia sa de avere.

Biroul său nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii după declaraţia de marţi a procurorilor, care au afirmat că a fost deschisă o anchetă „în urma unor alerte privind posibile infracţiuni legate de nedeclararea bijuteriilor”.

Aceasta nu este singura problemă juridică a lui Dati, care vine din partidul de dreapta Les Republicains (LR, Republicanii). În vara acestui an, Dati a aflat că va fi judecată împreună cu fostul CEO al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sub acuzaţia de corupţie. Procurorii consideră că Dati a fost plătită pentru servicii de consultanţă de către o filială a companiei auto, fără a îndeplini efectiv rolul de consultant, ci fiind plătită pentru a promova interesele companiei în calitate de membru al Parlamentului European. Ea a negat orice faptă ilegală şi în acest caz.

În vârstă de 59 de ani, Rachida Dati s-a născut în Franţa dintr-un tată marocan şi o mamă alegeriană care emigraseră în 1963. Ea a fost al doilea copil dintre cei 11 ai unei familii sărace. Deşi crescută într-un mediu profund islamic, ea a frecventat şcoli catolice şi are studii superioare în economie şi drept.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Locuitorii din zonele viticole franceze sunt supraexpuși la pesticide, conform unui studiu cu 3000 de participanți

Articole16 Sep • 500 vizualizări
0 comentarii

Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie

Articole13 Sep • 854 vizualizări
0 comentarii

Emmanuel Macron îl numește pe aliatul său, Sébastien Lecornu, noul prim-ministru al Franței

Articole9 Sep • 8.545 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.