Columbia îşi suspendă achiziţiile de armament american / Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt dependenţei forţelor armate columbiene de pomenile şi cadourile din SUA

Ministrul columbian al apărării, Armando Benedetti, a anunţat marţi că ţara sa îşi suspendă achiziţiile de armament din Statele Unite, la o zi după ce Washingtonul a apreciat că nu mai poate conta pe Columbia ca aliată împotriva traficului de droguri, transmite AFP, transmite Agerpres.

Ţara cea mai mare producătoare de cocaină din lume, Columbia primea anual de la SUA până la 380 de milioane de dolari ca ajutor pentru combaterea traficului de droguri, însă – a afirmat luni secretarul de stat american, Marco Rubio – „nu a fost un partener foarte bun în lupta cu cartelurile drogurilor”.

În aceeaşi zi, Casa Albă a înaintat Congresului o scrisoare semnată de preşedintele Donald Trump în care acesta subliniază că, „în Columbia, cultura de coca şi producţia de cocaină au atins niveluri record sub preşedintele Gustavo Petro, iar tentativele ratate ale acestuia care urmăreau aranjamente cu grupările narco-teroriste nu au făcut decât să acutizeze criza”.

Conform ONU, producţia de clorhidrat de cocaină a Columbiei a atins în 2023 un record de 2600 de tone, cantitate cu 53% mai mare decât cea din 2022.

Într-un interviu acordat postului Blu Radio, Benedetti a declarat marţi că „începând de acum (…) nu se va mai cumpăra nicio armă din Statele Unite”, care, „ca ţară capitalistă, ar trebui să înţeleagă că există şi mize de piaţă”.

Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt „dependenţei” forţelor armate columbiene de „pomenile” şi „cadourile” din SUA şi că „armata va merge mai bine dacă achiziţionează arme sau le produce cu propriile noastre resurse, altfel nu va fi o armată de suveranitate naţională”.

Conform datelor Congresului american, SUA au plătit în perioada 2000-2018 peste zece miliarde de dolari ca ajutoare militare şi pentru eradicarea culturilor ilegale. Cu toate acestea, legislativul de la Washington s-a declarat dispus să revină asupra schimbării politicii faţă de Columbia dacă guvernul de la Bogota ia „măsuri agresive pentru eradicarea coca şi reducerea producţiei şi traficului de cocaină”.

Anul acesta, până în 15 august, grupările armate ilegale din Columbia au ucis 68 de militari şi 65 de poliţişti, acesta fiind cel mai grav bilanţ din ultimul deceniu consemnat de Ministerul Apărării, după o creştere cu 136% faţă de primul semestru din 2024. Ministerul susţine că a efectuat un număr mai mare de atacuri împotriva grupărilor respective finanţate din traficul de droguri, că a confiscat în 2025 circa 700 de tone de cocaină şi a distrus 4570 de laboratoare clandestine.